Én million kvinder får besked i e-Boks

Én million kvinder får muligheden at deltage i et stort forskningsprojekt om hormonel prævention.

Det skal resultere i en app, som skal gøre det nemmere at beslutte, hvilken prævention, man skal vælge.

De første kvinder får en besked i e-Boks med et spørgeskema inden for et par uger. Det skriver DR.

Besvarelserne skal gøre både forskere og kvinder klogere på, hvilke ulemper, der er ved hver type prævention.

Altså skal der kunne tages højde for den enkelte kvinde og derudfra kunne gives et bedre bud på, hvilken prævention der er bedst for den enkelte, skriver DR.

Det er for eksempel faktorer som BMI og sygdomshistorik. Man skal også nemt kunne sammenlige forskellige præventionsformers risici for blandt andet blodprop og angst.

Det kan også være, at der dukker nye sygdomme op, der viser sig at have en sammenhæng med typen af beskyttelse eller hormoner.

Forskningsprojektet har navnet Safe Choice og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Nordsjællands Hospital.

Det skal undersøge hormonel prævention som p-piller, p-plaster og hormonspiral.

- Vi håber at kunne lave et online værktøj, hvor man kan indtaste sine oplysninger og få et kvalificeret bud på, hvad ens bivirkninger vil være ved forskellige typer prævention, siger Amalie Lykkemark Møller, som er postdoc og medstifter af Safe Choice, til DR.

Ifølge mediet vil der gå lang tid, før projektets resultater reelt set kan gøre en forskel for kvinder i Danmark og potentielt resten af verden.

Dataindsamlingen vil tage et år. Og det vil sandsynligvis tage dobbelt så lang tid at behandle og analysere svarene.