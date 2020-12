En million ramt: Slukker lyset i 'Julebyen'

Millionbyen har brugt sin kvote af strøm for de seneste fem

I Kina er landets byer og provinser underlagt strenge krav til energiforbruget af centralregeringen i hovedstaden Beijing.

Det mærker man for alvor disse dage i byen Yiwu, der også er kendt som 'Julebyen', fordi den producerer diverse ting som julepynt til højtiden i Vesten.

Men midt i december lukkede man ned for stort set al strømforbrug i millionbyen syd for Shanghai, skriver CNN.

Gadelamperne er slukket i Yiwu, selvom det er nat. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

I verdens folkerigeste nation er der nemlig kvoter for, hvor meget energi der må bruges på fem år. Og her var man altså midt i december faretruende tæt på grænsen, selvom deadline først er 31. december.

Derfor blev virksomheder for nu flere uger siden stukket et lokalt direktiv i hånden, hvor det blev gjort tydeligt, at eksempelvis elevatorer kun måtte køre op til 3. sal, og arbejdere kun måtte arbejde halve dage, så der bliver sparet på strømregningen.

- Der er ingen mangel på strøm, forsikrer Zhao Chenxin, der er generalsekretær for den Nationale Udviklings og Reform Kommission.

- Mange virksomheder har selv valgt at slukke for strømmen eller lave egne restriktioner, siger han videre til CNN.

Møder kritik

Der har været kritik af lokalregeringen i Yiwus beslutning om at slukke for gadelamper.

Her lyder kritikken, at man sætter folks liv i fare.

Desuden lider mange små virksomheder af strømafbrydelserne. Det betyder nemlig, at de er tvunget til at lukke i den travleste måned på året.

- Det har store konsekvenser for min forretning. Der strømmer ind med ordrer på røde juleting, men jeg kan på ingen måde efterkomme de ordrer, siger Liu Lei, der driver en lille virksomhed i Yiwu.