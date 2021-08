En ny bunker og 900 vidner: De gør alt for at få ram på 'Onkel Luigi'

En gigantisk retssag i Italien er sat i verden for at få ram på den berygtede Ndrangheta-mafia og 'Onkel Luigi'. Sagen er så omfattende, at det tog tre timer at læse alle de tiltaltes navne op

I 2021 startede en af historiens største retssager i Italien, og forsøget på at slå den berygtede Ndrangheta-mafia ned er begyndt.

Men det kræver mere end bare et retslokale og en onsdag eftermiddag. Et gigantisk apparat er sat i gang. Først måtte de italienske myndigheder bygge en helt ny bunker i byen Lamezia Terme, og da det første retsmøde gik i gang, fik vi allerede en forsmag på, hvad der vente. En lang, lang omgang.

I første omgang var der 420 tiltalte, men det tal faldt til 355 personer. Det er mange mennesker, og det tog da også anklageren tre stive timer at læse alle de anklagedes navne op på førstedagen.

Men hvad er det helt præcist, der er på spil i den gigantiske retssag mod mafiaen?

De tiltalte er anklaget for mord, narkohandel, hvidvaskning af penge og afpresning, mens over 900 skal i vidneskranken.

Anklager Nicola Gratteri er sat i spidsen for at få ram på Ndrangheta. Den slags er voldsomt risikabelt, og han bliver beskyttet døgnet rundt. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Dræbt og fodret til svinene

Ekstra Bladet har talt med mafiaekspert og lektor i kriminologi Dr. Anna Sergi fra University of Essex, der henviser til et interview hun tidligere har lavet med Urban Violence Research Network. Her forklarer hun, hvordan retssagen er blevet bygget op siden 2017 og på ryggen af mange andre retssager.

Ifølge hende er Mancuso-klanen fra Vibo Valentia-provinsen med Luigi Mancuso - også kendt som 'Onkel Luigi' - i spidsen det største mål for anklagerne. En stærk og kynisk klan, der er kendt for at handle med kokain og at være meget voldelige.

- Før denne retssag var der en anden sag, hvor et af klanens medlemmer var anklaget for at have slået en kvinde ihjel og have fodret hende til svin. Meget grusomt. Samtidig er det en klan med mange højtstående allierede og venner, hvor tjenesterne går begge veje. Blandt andet er den tidligere senator for Forza Italia Giancarlo Pittelli også på anklagebænken. En folkevalgt politiker, siger Dr. Anna Sergi.

Der er rigeligt med plads i retssalen i den nybyggede bunker. Foto: Valeria Ferraro/Ritzau Scanpix

Politisk valg

Men at indlede en så stor retssag er også et politisk valg, ligesom det gøres med en hvis risiko.

- Det var ikke meningen, at retssagen skulle være så stor. Men det blev den. De ville gerne sende et signal om, at det her problem i Italien er stort, og at Italien skal fokusere på det. Samtidig er det også en form for sikkerhed, at sagen er blevet så stor. Der er en risiko ved at lave en sag mod nogle så prominente mafiosi, men når hele Italien og staten følger med, så er det lidt mindre risikabelt, siger Dr. Anna Sergi.

Det er fortsat uklart, hvornår de bliver færdige med retssagen, og hvor mange, der bliver dømt. Men en ting er helt sikkert. De får ikke Ndrangheta ned med nakken.

- Det er en svær retssag, og mange tvivler på, hvor godt det kommer til at gå. Retssagen siger måske ikke så meget om Ndrangheta, men mere om hvor fleksibel anti mafia-lovgivningen er i Italien. Og selv hvis alle skulle ende med at blive dømt og få en straf, så har jeg min tvivl om, at det bliver enden for Ndrangheta, siger Dr. Anna Sergi.

Her henviser hun til retssagens hovedperson Luigi Mancuso, der er både meget karismatisk og magtfuld. Han er 66 år og har brugt mere end 20 år i et fængsel, og derfor peger Dr. Anna Sergi på, at det ikke er vildt afgørende, om Ndrangheta-bosserne sidder i fængsel eller ej.