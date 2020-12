En Obama? - Det lyder så voldsomt

Tre tidligere amerikanske præsidenter meldte for nylig ud, at de vil lade sig vaccinere mod coronavirus for rullende kameraer.

Og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm afviser ikke at gøre noget lignende.

- Altså alt, hvad der fremmer sagen, gør jeg, siger han til Ekstra Bladet, da vi spørger ham, om han vil følge i de forhenværende præsidenters fodspor.

'Lyder så voldsomt'

Det er George Bush, Barack Obama og Bill Clinton, som alle vil tage vaccinen offentligt. Dette i forsøget på at bidrage til at øge offentlighedens tiltro til sikkerheden af en kommende vaccine.

Søren Brostrøm er dog ikke så sikker på, at hans vaccination skal ske på tv.

- Rullende kameraer lyder så voldsomt, siger direktøren.

- Men man må da gerne tage et billede, når jeg bliver vaccineret. Det kan også være, jeg tager en selfie, ler han.

I et interview med Ekstra Bladet onsdag fastslår Søren Brostrøm, at han står klar til at tage en vaccine, når han bliver tilbudt den.

- Jeg tager gerne godkendte vacciner. Jeg vil ikke presse mig selv forrest i køen, for jeg er ikke i nogen risikogruppe, men når det bliver min tur, vil jeg springe til, fortæller han.

Brostrøm om vacciner: Man kommer ikke selv til at vælge producent

Danmark har i skrivende stund indgået forhåndsaftaler om indkøb af seks forskellige coronavacciner. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Målet er at have vacciner nok til alle i længden. Derfor kan Danmark med de seks aftaler i teorien købe vacciner til cirka 16 millioner.

- Hvis du selv kunne vælge, hvilken vaccine ville du så helst have?

- Det har jeg ikke taget stilling til. Som sagt vil jeg tage den vaccine, jeg får tilbudt, fordi jeg ved, at vi kun tilbyder gode og godkendte vacciner. Jeg stiller mig op i køen, når det bliver min tur, og så tager jeg den vaccine, jeg bliver tilbudt.

Vil lade sig vaccinere for rullende kameraer