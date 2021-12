Én Omikron-smittet i Kina: Over 10.000 nærkontakter testet

En kinesisk mand er testet positiv for corona med omikron-varianten dagen efter, at han havde overstået 14-dages selvisolation. Det har ført til undren i Kina, hvor man frygter, at den nye variant kan have en længere inkubationstid, altså perioden fra man bliver smittet til, at man bliver syg.

Det skriver CNN.

Den 67-årige mand var i isolation, efter han vendte tilbage til Shanghai fra en udlandsrejse. Under isolationsperioden blev manden testet flere gange - hver gang med et negativt svar.

På dagen for isolationsperiodens ophør, altså 15 dage efter at manden vendte tilbage til Kina, leverede han en positiv coronatest.

Ifølge WHO, så vil de fleste udvikle symptomer 5-6 dage efter at være blevet smittet med coronavirus. I sjældne tilfælde kan der gå op til 14 dage, før man bliver syg.

WHO advarer mod at tage let på omikron

Massiv smitteopsporing

Det vækker undren, hvordan den 67-årige er blevet smittet.

Ifølge Jim Dongyan, der er virolog ved University of Hong Kong, kan der være mange andre forklaringer på, at manden først testede positiv efter 15-dage - for eksempel at den 67-årige skulle være blevet smittet under sin isolationsperiode.

- Det er også muligt, at testen ikke har været præcis nok til at påvise virusen, siger han til CNN.

Det positive coronatilfælde har ført til en massiv smitteopsporing, ifølge kinesiske myndigheder, der angiveligt har testet 10.544 personer for at inddæmme corona-smitten i millionbyen.

Nul-corona strategi

Kina følger som et af få lande stadig en strategi om at have nul smittede med corona.

Samme strategi har blandt andet Australien og New Zealand fulgt, men det er landene senere gået væk fra.

Strategien indebærer blandt andet en massiv smitteopsporing og lange karantæner for indrejsende. Smittetilfældet er kun det andet bekræftede tilfælde med omikron i landet