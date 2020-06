Én person mindre er indlagt med corona

Der er én person mindre indlagt med coronavirus i Danmark, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut fredag.

Dermed er 37 personer indlagt. Seks af dem er indlagt på en intensivafdeling, hvoraf to er tilknyttet en respirator.

Det betyder, at der er en patient færre tilknyttet en respirator end i Statens Serum Instituts opdatering fra torsdag.

Der er ikke registreret nogle nye dødsfald med corona. I alt er der registreret 600 personer, der er døde med coronavirus i Danmark.

Dermed er tendensen et stabilt faldende antal coronarelaterede indlagte og dødsfald.

- Det er jo en fortsættelse af det billede, vi har set de seneste uger, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

- Til trods for en betydelig - næsten fuld - genåbning af samfundet så ser det ikke ud til at afspejle sig i et højere smittetryk, siger han.

Det overrasker ham, at smittetrykket tilsyneladende ikke har været stigende.

- Det må betyde, at vi opfører os på den rigtige måde i forhold til, hvordan man begrænser smitten med coronavirus, siger Søren Riis Paludan.

Tallene viser også, at 12.850 personer er testet siden opgørelsen torsdag. Af dem er 47 testet positive for coronavirus.

Ser man på danmarkskortet, skiller Nordjylland sig ud.

Hjørring Kommune har haft flere end 50 nye smittede per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage.

Det hænger sammen med et udbrud på et plejehjem, der har ført til smittede medarbejdere og beboere.

Smitte har også fundet vej til flere skoler i kommunen.

Senest er en minkfarm i området blevet inficeret med coronavirus.

Søren Riis Paludan forventer, at vi kommer til at se flere af de såkaldte mikroudbrud.

- Vi skal nok regne med, at vi kommer til at se flere lokale udbrud af den karakter.

- Der handler det om effektivt at forsøge at inddæmme virus og opspore kontakter, siger han.