Én smittet - millionby i lockdown

Et enkelt smittetilfælde skulle der til, også lukkede den australske by Perth helt ned.

Det er virkeligheden i millionbyen lige nu, beretter The New York Times.

Den smittede person er en ung sikkerhedsvagt, der har milde symptomer, og som arbejder på et karantænehotel.

To millioner i lockdown

Cirka to millioner indbyggere i Australiens fjerde største by skal nu blive hjem de næste fem dage.

- Det er en meget alvorlig situation, lyder det fra Mark McGowan premierminister i Western Australia om det første smittetilfælde fundet i staten uden for en karantænezone i ti måneder.

- Hver og en af os må gøre alt, hvad vi kan personligt for at stoppe smittespredningen i samfundet.

Indbyggere har kun lov til at forlade deres hjem for at handle, af medicinske årsager, træne, eller hvis de skal varetage et essentielt job.

Derudover er skoler, forretninger, biografer og religiøse steder lukkede, og på restauranter er det kun muligt at købe takeaway.

Kraftige nedlukninger

Selvom nedlukningen kan lyde omfattende med danske ører, så er det ikke uvant for indbyggerne i Australien.

Her har man set lignende lockdowns i både Brisbane og Sydney, der målt på indbyggertal er større end Perth.

I alt har 909 australiere med coronavirus mistet livet i skrivende stund. Til sammenligning har vi i Danmark haft over 2000 coronarelaterede dødsfald.

Men Australien er ikke den eneste succeshistorie i Stillehavet, hvad angår coronavirus.

På naboøen New Zealand har man siden coronaen brød ud blot registreret 2300 tilfælde af virussen med 25 dødsfald til følge.

