En stjerne er død: - Tomrummet bliver meget svært at udfylde

Han tog ikke alene hele den videnskabelige verden med storm. Han tog også fusen på lægerne ved at leve over 50 år længere end forventet.

Stephen Hawking var en stjerne. En funklende stjerne i det univers, han dedikerede sit liv til at beskrive, undersøge og lade andre blive klogere på. Natten til onsdag gik lyset dog ud, og tilbage står minderne om den 76-årige videnskabsmand, som trodsede alle odds.

En af dem, der hylder det nu afdøde geni, er danske Poul Henrik Damgaard, der er professor og direktør på Niels Bohr International Academy.

- Jeg vil betragte ham som en af de aller største fysikere inden for de sidste 50 år. Han lavede kæmpe opdagelser i forlængelse af Einsteins generelle relativitetsteori, og han var den første, der lavede den meget overrumplende opdagelse, at sorte huller - hvor intet kan undslippe - faktisk godt kan lade noget undslippe, hvis man tog kvantemekanikken i betragtning, siger Poul Henrik Damgaard til Ekstra Bladet.

Faktisk beviste Hawking, at sorte huller lyser, og Stephen Hawking formåede at beskrive det lys meget præcist.

- Derfor hedder det også Hawkingstråling i dag, siger Poul Henrik Damgaard.

Humor og sødme

Stephen Hawking fik som bare 21-årig konstateret den livstruende sygdom ALS, der langsomt nedbryder kroppens organer. Dengang fik han en lægedom, der sagde, at han formentlig ville omkomme inden for to år.

To år blev dog til utrolige 54 år med sygdommen, og størstedelen af dem tilbragte han lammet i en kørestol. Siden midten af 1980'erne har han desuden ikke kunnet tale på anden måde end gennem en computer, der sad fast til hans kørestol.

Lammelserne har dog ikke holdt forskeren tilbage, og han har både deltaget i et afsnit af hit-serien 'Star Trek' og 'Big Bang Theory'.

- Jeg mødte Hawking, da jeg var med til at arrangere hans besøg i Danmark i 2016. Mit indtryk af ham var, at han var en meget, meget sød og rørende person. En meget mild, men selvfølgelig også afhængig person. Han havde en voldsom god humor og var skarp som ingen anden, siger den danske professor i teoretisk partikelfysik og kosmologi Poul Henrik Damgaard.

Tidligere har geniet da også udtalt, at 'livet ville være tragisk, hvis det ikke var sjovt'.

Artiklen fortsætter under billedet:



Billedet her er taget i 2016, da Stephen Hawking til stor begejstrelse gæstede København. Foto: Peter Hove Olesen

Ingenting uden kærlighed

Stephen Hawking blev gift, få måneder efter han fik konstateret den livstruende sygdom ALS. Sammen med sin første hustru, Jane Wilde, fik han tre børn, og det var dem, der natten til onsdag udsendte pressemeddelelsen om, at deres far var afgået ved døden.

'Vores far sagde engang, at: 'Universet ville ikke være meget et univers, hvis det ikke var hjem for de mennesker, man elsker'.

Stephen Hawking og Jane Wilde blev skilt i 1995. Samme år giftede han sig med sin anden kone, Elaine Mason. De blev dog skilt i 2006, og siden begyndte Jane Wilde og Hawking igen at ses professionelt. Det kom der blandt andet den Oscar-belønnede film 'The Theory of Everything' ud af.

Artiklen fortsætter under billedet:



Stephen Hawkings blev første gang gift i 1965 med Jane Wilde. De fik tre børn sammen, inden de lod sig skille i 1995. Samme år giftede Hawkings sig med Elaine Mason, som ses på billedet her. De blev skilt i 2006. Foto: Lynne Sladky via AP

- Han kommer desværre til at efterlade et meget stort tomrum, for vi mangler den slags ikoner. Der er fremragende forskere derude, som måske er på samme niveau, men de er ikke på samme måde en samlende figur for fysikere, siger Poul Henrik Damgaard.

- Lige nu kan jeg ikke se, hvem der kan erstatte Stephen Hawking, men forhåbentligt er der et ungt menneske derude, som så at sige kan tage stafetten videre, siger den danske professor.

Stephen Hawking efterlader sig tre børn og tre børnebørn.