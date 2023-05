Én stor forskel: Er det slut?

Onsdag aften dansk tid løftede den amerikanske centralbank sløret for den 10. rentestigning i træk - og dermed den største pengepolitiske stramning i 40 år.

Renteforhøjelsen på 0,25 procentpoint var præcis, som stort set alle økonomer havde forudset, men én melding var markant anderledes på dette FED-møde, end det vi har hørt de foregående gange.

Der ligger nu ikke længere i kortene, at der vil komme yderligere renteforhøjelser, og dermed forventes det nu, at den tiende gang også blive sidste i denne omgang.

Således lød udmeldingen i rentemeddelelsen onsdag:

Annonce:

- Komiteen vil nøje overvåge den indkommende information og vurdere konsekvenserne for pengepolitikken. Ved fastlæggelsen af i hvilket omfang yderligere pengepolitisk opstramning vil være passende for over tid at bringe inflationen tilbage til 2,0 pct., vil komiteen tage hensyn til den kumulative stramning af pengepolitikken, de forsinkelser, hvormed pengepolitikken påvirker den økonomiske aktivitet og inflationen, og de økonomiske og finansielle udviklinger, hedder det ifølge MarketWire.

Forventer det var den sidste

Det bemærkelsesværdige ved udmeldingen er, at der ikke står noget om, at centralbanken forventer yderligere rentestigninger. Sådan har meldingen ellers været tidligere.

Eksempelvis lød meldingen på forrige rentemøde, der fandt sted i marts, at Federal Reserve 'forventede, at nogen yderligere pengepolitisk stramning vil være passende'.

Forskellen i ordlyden betyder, at mange økonomer nu ikke forventer yderligere rentestigninger.

Det gælder blandt andre cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen.

- Alt i alt forventer vi, at dette var den sidste renteforhøjelse i denne omgang, både fordi det snart må være passende at se tiden lidt an, og fordi det fald i inflationen, der immervæk er, også betyder, at renteniveauet over 5 pct. bider hårdere på økonomien, siger Las Olsen til MarketWire.