Én syg sanger smittede næsten hele koret

Hvis der var tvivl om, hvor voldsomt coronavirus kan sprede sig, er medlemmerne af koret Skagit Valley Chorale i delstaten Washington et skræmmende eksempel.

Koret mødtes hver tirsdag i to timer og 30 minutter for at øve deres skønsang.

Men 10. marts var noget anderledes. En af deltagerne havde haft symptomer på influenza i tre dage, men valgte alligevel at dukke op.

Det endte katastrofalt.

Ud af de 61 deltagere blev 52 syge. 32 er blevet bekræftet smittet med coronavirus, mens 20 har fået symptomer. Kun ni gik fri, skriver CNN.

Men hvordan kunne det gå så galt?

Foto: Skagit Valley Chorale

Corona-bombe

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) var en af årsagerne den manglende afstand. Sangerne i koret var placeret på stole, der var sat op med 15-25 centimeters afstand.

- Vi har lært af denne situation, at denne virus er langt mere smitsom, end hvad vi troede var muligt, siger dr. Howard Liebrand fra Skagit County.

Derudover peger rapporten fra CDC på, at sangen også har haft en betydning. Når du synger, kan du udsende de såkaldte aerosoler, hvor smitten kan spredes.

Derudover blev der indtaget fælles appelsiner og cookies, og så var opskriften for smittespredningen komplet.

USA har registreret klart flest med over 1,3 millioner smittede.