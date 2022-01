Én totalskade koster Matias fire gange selvrisiko

En lejer behandlede i december Matias Skovgaard Hansens bil så skødesløst, at den efterfølgende blev betragtet som totalskadet. Alligevel mener hans forsikringsselskab, at han skal modregnes en selvrisiko på 5000 kroner ikke én, men fire gange

Det er et grimt syn, der møder Matias Skovgaard Hansen fra Give, da han kort før jul finder sin varevogn på parkeringspladsen ved Billund Lufthavn.

- Den er bare helt splittet ad. Den er fyldt til randen med byggeaffald, og forruden har fået et ordentlig slag indefra – formentlig med en hammer.

- Der er blevet røget indeni den, og der er brændt hul i sædet. Der er gammel, muggen mad over det hele, bagdørene er smadrede, og så er der hældt maling i hele varerummet og i alle låsesystemerne, siger han.

Den 21-årige jyde har i ugerne forinden udlejet sin bil af mærket Ford Transit ud til en englænder, der opholdt sig i Danmark. Men da bilen skal afleveres tilbage, kan Matias Skovgaard Hansen pludselig ikke få fat i lejeren længere.

- Efter to dage får jeg så endelig hul igennem, og der fortæller han mig så, at han er tilbage i England, men at han har parkeret den ved lufthavnen, hvor jeg jo så bliver mødt af en bil, der næsten ikke er til at genkende.

- Jeg bruger 17 timer på at tømme den for skrald, og da ham, der havde lejet den, nu er forduftet fra Jordens overflade, kontakter jeg mit forsikringsselskab TopDanmark, der meddeler, at det skal de nok dække.

Selvrisiko modregnes flere gange

På det tidspunkt er Matias Skovgaard Hansen egentlig ganske fortrøstningsfuld over den videre proces.

- Der kommer en taksator ud, som godt nok siger, at sagen skal vurderes af nogen højere oppe i systemet. Efter nogle dages korrespondance frem og tilbage vender TopDanmark så tilbage og fortæller endegyldigt, at det er dækningsberettiget, men siger så også, at de skal have taksatoren til at oplyse, hvor mange skader bilen har.

- Til dét svarer jeg, at der jo er tale om en hærværkssag og vel dermed én skade, hvortil de siger, at de vil ringe til mig, inden de træffer den endelige afgørelse, siger Matias Skovgaard Hansen, der dog ifølge ham selv aldrig modtager det lovede opkald fra forsikringsselskabet.

- I stedet får jeg så pludselig en mail om, at sagen er afsluttet, og at jeg der er sat 75.000 kroner til udbetaling på min NemKonto minus min selvrisiko på 5000 kroner, og det, synes jeg egentlig, er fint nok, for den bil ville aldrig nogensinde komme til at ligne sig selv igen, fortæller han.

Men her stopper sagen ikke.

- For allerede dagen efter modtager jeg så en ny mail fra TopDanmark, hvor de pludselig har ændret afgørelsen og i stedet trækker fire gange selvrisiko á de 5000 kroner, så jeg nu i stedet for at få 70.000 kroner udbetalt kun står til at få 55.000 kroner. Det giver ingen mening i mit hoved, siger Matias Skovgaard Hansen.

- Jeg føler mig røvrendt

Mathias Skovgaard Hansen klager straks over afgørelsen til TopDanmark.

Og i svaret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, begrunder TopDanmark med, at skaderne – selvom de altså alle er påført i udlejningsperioden – ’ikke har form af at være sket på én gang’, men ’over flere begivenheder’, og at selskabet derfor modregner en selvrisiko for hver skade jævnfør forsikringsvilkårene.

- Jeg har aldrig modtaget en opgørelse over, hvad det konkret er for fire skader, jeg bliver modregnet for. Jeg har også udtrykkeligt bedt om at få en redegørelse for, hvordan de mener og ikke mindst ved, at skaderne er sket uafhængigt af hinanden, og hvorfor det er afgørende for erstatningen, men jeg har aldrig fået nogen af delene, siger Matias Skovgaard Hansen, der tilføjer:

- TopDanmark skriver selv i klagesvaret, at skaderne samlet set betyder, at bilen skulle erklæres totalskadet, men med den her måde at opgøre det på, står jeg tilbage med en erstatning på 55.000 kroner for en bil, der aldrig var blevet en bil igen, og som kostede 125.000 kroner plus moms. Det, synes jeg, ikke er i orden, og jeg føler mig virkelig røvrendt.