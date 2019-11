'En vanvittig rekord': Læserne har brugt 10.000 år på eb.dk i 2019

For få sekunder siden passerede ekstrabladet.dk fire milliarder sidevisninger i 2019.

Det skete også 17. december 2018, hvor det var første gang nogensinde, at et dansk website opnåede så mange sidevisninger på ét år.

I 2019 har Ekstra Bladet dog passeret milepælen knap halvanden måned tidligere.

I løbet af 2019 og frem til nu er ekstrabladet.dk blevet besøgt over en milliard gange. Det svarer til, at hver eneste indbygger i Danmark har haft to sidevisninger per døgn på ekstrabladet.dk i 2019.

FAKTA: Hvad er en sidevisning? Sidevisninger er et begreb, som ofte bruges i sammenhæng med statistik for en hjemmeside.



En sidevisning er, når en webside bliver indlæst i en browser.



En sidevisning kaldes ofte for et 'klik'.



Der skelnes ofte mellem besøg, unikke besøg og sidevisninger.



Hvis én person går ind på ekstrabladet.dk's forside fire gange i løbet af et døgn, tæller det som fire besøg den dag men kun som ét unikt besøg.



Hvis du går ind på ekstrabladet.dk, klikker på én artikel og lukker din browser efterfølgende, vil dette tælle som to sidevisninger. Vis mere Luk

100.000 unikke artikler

Tidsmæssigt har ekstrabladet.dk's læsere haft et samlet tidsforbrug på over 10.000 år fra 1. januar 2019 og frem til i dag. I denne periode er der blevet læst lige knap 100.000 unikke artikler.

Hvis man printede alle siderne ud og lagde dem ved siden af hinanden ved ækvator, ville de kunne nå rundt om Jorden 6,3 gange.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen er taknemmelig for de mange besøg.