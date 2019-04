Enæggede øl-tvillinger i krig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

'Vi har nået et punkt, hvor den påståede 'fejde' eller 'konflikt' mellem min tvillingebror Jeppe og mig er blevet uacceptabel (...) 'Fejden' må stoppe NU. Den tærer på mig, min familie og min virksomhed'.

Det er noget af det, grundlægger af det verdensberømte mikrobryggeri Mikkeller, Mikkel Borg Bjergsø, i weekenden skrev på Facebook i en længere meddelelse forfattet på engelsk til sin bror og offentligheden.

Hans tvillingebror, Jeppe Jarnit-Bjergsø, står bag det mindre kendte, men succesfulde ditto, Evil Twin, og har også været særdeles aktiv på Facebook med beskyldninger rettet mod sin bror.

Jeppe og Mikkel var tætte som børn. Forbundet fra før fødslen som de tvillinger, de er. Også interessen for øl delte de.

Tryne de små

De gyldne dråber kom dog for fem år siden imellem de i dag 43-årige brødre, og forholdet blev forvandlet til fjendskab - noget, som The New York Times Magazine bryggede en historie om.

Siden da er det langtfra blevet bedre mellem øl-tvillingerne.

Det, der senest fik konflikten til at skumme over, var Mikkel Borg Bjersøs plan om at åbne en restaurant på Åboulevard i København på samme adresse, som ølbaren Himmeriget, som Jeppe Jarnit-Bjergsø i sin tid var involveret i.

Mikkel Borg Bjergsø står bag Mikkeller. Foto: Martin Lehmann

Det bebudede forretningsfremstød fra Mikkeller fik ikke ligefrem indehaveren af Evil Twin til at byde på øl eller velkommen.

'Mastodonten Mikkeller bruger sine usle millioner på at tryne de små. Mange i branchen er enige, men er for bange til at sige det højt. I ved hvem I er', skrev han på Facebook og linkede til en B.T.-artikel, hvor bryggeren langer ud efter sin tvilling.

- Mikkeller-koncernen kunne være åbnet på alle andre adresser i København, så det her er en bevidst provokation og en decideret hetz mod den lille hårdtarbejdende barmand, der knokler for at få tingene til at køre rundt, sagde Jeppe Jarnit Bjergsø til avisen.

Vil ikke deltage

Ekstra Bladet interviewede lørdag Mikkel Borg Bjergsø, som senere i en sms meddelte, at han trækker alle citater tilbage.

Han har efterfølgende tilsyneladende slettet føromtalte Facbook-opslag, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, om søskendestridighederne, ligesom han har meddelt på Instagram, at Mikkeller opgiver åbningen af restauranten på Åboulevarden.

'Jeg vil ikke deltage i mere, der omhandler denne sag eller min bror generelt. Ha en god weekend', skriver Jeppe Jarnit-Bjergsø, som bor i Brooklyn, New York, i en besked til Ekstra Bladet.

Han har også haft gang i rettelakken på sin Facebook-væg, hvor samtlige kritiske bemærkninger om brormand, efter at Ekstra Bladet henvendte sig, er forsvundet.

Jeppe Jarnit-Bjergsø er manden bag øl-brandet Evil Twin, der som bekendt betyder ond tvilling. Ritzau Scanpix

Før Mikkel Borg Bjergsø droppede åbningen af restauranten på Åboulevard og fortrød sit interview med Ekstra Bladet, bedyrede han over for B.T., at han ikke er ude på at genere sin bror eller tryne mindre forretninger i branchen:

- Jeg er sikker på, at det vil skabe en synergieffekt, når de to barer ligger lige ved siden af hinanden. Det vil tiltrække øl-entusiaster fra både København, resten af Danmark og udlandet, sagde han.

I sit nu slettede Facebook-opslag er han inde på, at nogen mener, at tvillingekrigen er en markedsføringsfidus.

Det afviser brygmesteren:

'Jeg ville ønske det var'.

Fredsøl er ikke nok

Hvilken betydning tvillingernes stridigheder har for den øvrige familie, ønskede Mikkel Borg Bjergsø forleden ikke at involvere Ekstra Bladet i.

Han afviste dog, at han og Jeppe Jarnit-Bjergsø bare kunne sætte sig over en neutral Carlsberg Påskebryg og blive gode venner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få tvillingernes kommentarer til, at Mikkel Borg Bjergsø nu dropper at servere øl på Åboulevarden.

'Jeg er ved være træt af Mikkels vrede mod mig, hver gang jeg udtaler mig. Så jeg har ikke mere at sige lige nu', skriver Jeppe Jarnit-Bjergsø i en besked, mens hans tvilling indtil videre ikke er vendt tilbage.