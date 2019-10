Enæggede sygeplejersker hjælper enæggede tvillinger til verden

Efter en hel serie af tilfældigheder endte tvillinger med at tage imod et sæt helt nye tvillingepiger

Da et sæt enæggede tvillinger kom til verden 25. september, var det første, de slog øjnene op til, et andet sæt tvillinger.

Det skriver CNN.

Tara og Tori er enæggede tvillinger og begge sygeplejersker på Piedmont Athens Regional Medical Center i Athens i den amerikanske stat Georgia. Tori arbejder på neonatal-afdelingen, mens Tara for nylig er skiftet fra skadestuen til fødegangen.

Derfor er det sjældent, at de to søstre arbejder sammen til daglig. Men når børn bliver født for tidligt på hospitalet, er der ofte både en sygeplejerske fra neonatal-afdelingen og fødselsafsnittet til stede under fødslen. Desuden er der en regel om, at der skal være en sygeplejerske per nyfødt barn.

Først en time før tvillingesøstrene Addison og Emma Williams kom til verden, fandt Tara og Tori, der begge var på arbejde den dag, ud af, at de for første gang nogensinde skulle arbejde sammen om en fødsel.

Og faktisk var det først efter den vellykkede fødsel, at det gik op for dem og forældrene, Brannan og Rebecca Williams, hvor besynderligt det i grunden var, at tvillingesøstre havde hjulpet tvillingesøstre til verden.

Siden er de nybagte forældre blevet gode venner med Tori og Tara, og far Brannan fortæller til CNN, at han flere gange har spurgt dem til råds om, hvordan han skal opdrage sine to små tvillingedøtre. Han håber også, at Emma og Addison kommer til at lære de to sygeplejersker at kende, når de bliver gamle nok til at forstå, at de også er tvillinger.

Og som om der ikke allerede var sammentræf nok i historien om dobbelt-tvillingefødslen, så er mor Rebecca Williams også ansat hos Piedmont Athens Regional Medical Centre. Så Brannan er sikker på, at familien kommer til at holde kontakten til de to tvillinge-sygeplejersker.