Enæggede tvillinger tager ens tøj på: Kæresten kunne ikke se forskel

De 19-årige, enæggede tvillinger Shanae og Renae Nel fra Southampton i England ligner hinanden som to dråber vand. De har ens frisure, ens tøj, ens makeup og ens stemme. De studerer også det samme på universitetet og lever deres liv så ens, som man overhovedet kan forestille sig det.

Og så elsker tvillingerne at lave sjove jokes med deres venner, hvor de netop spiller på, at næsten ingen kan se forskel på dem.

Pigerne gør alting sammen. Foto: Ritzau Scanpix/JAMES NEWELL

Men netop den joke kom lidt for langt ud, da det gik ud over den ene af tvillingernes kæreste.

Renaes kæreste kunne nemlig ikke kende forskel, og så blev situationen hurtig rigtig, rigtig akavet.

Kvinderne insisterer på, at de ikke planlægger det, men de ender altid med at have kærester på præcis samme tidspunkt.

- Folk tror altid, at der er noget vi sidder og planlægger sammen, men det sker altså bare, fortæller Renae til Mirror og fortsætter:

- I et tidligere forhold var vi alle sammen taget i byen sammen, og min kæreste var så begyndt at tage på Shanae på klubben og danse med hende, fordi han ikke kunne se, at det ikke var mig. Han var totalt flov, da han vendte sig rundt og så, at det var min søster, fortæller den unge kvinde.

Det er sjovt, når folk ikke kan kende forskel. Men ikke altid helt sjovt, når det er kæresten, der tager fejl. Foto: Ritzau Scanpix/JAMES NEWELL

Det er dog hendes opfattelse, at kæresterne som regel kan kende forskel på de to unge smukke piger.

- Når vi har kærester, kan de altid kende forskel. Jeg tror, det er fordi, at de kender os på et mere personligt plan. Shanae er virkelig tilbagelænet og bestemmende, mens jeg er super organiseret og meget i kontrol omkring, hvordan vi filmer indhold til vores kanal på Youtube.

- Vi har tidligere prøvet at lave sjov med vores kærester ved at lade som om, at vi var den anden, men ret hurtigt ved de godt, hvem der er hvem.

Tvillingerne har tidligere stået frem og fortalt, at de elsker at gøre alting sammen og nærmest er den samme person.

Enæggede tvillinger: - Vi har altid haft ens tøj på