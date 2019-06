Enæggede tvillinger: - Vi har altid haft ens tøj på

De 19-årige, enæggede tvillinger Shanae og Renae Nel fra Southampton i England ligner hinanden som to dråber vand. De har ens frisure, ens tøj, ens makeup og ens stemme. De studerer også det samme på universitetet og lever deres liv så ens, som man overhovedet kan forestille sig det.

Og så elsker tvillingerne at lave sjove jokes med deres venner, hvor de netop spiller på, at næsten ingen kan se forskel på dem.

Det skriver flere medier heriblandt Caters News, der også har produceret en video med de smukke tvillingesøstre, som du kan se øverst i artiklen.

Som to dråber vand. Shanae og Renae tjekker her samtidig deres mobiltelfoner, der selvfølgelig også er ens. Foto: Ritzau Scanpix

Hvad angår dating, er søstrene også meget solidariske med hinanden. Netop nu er de begge singler. Men ingen af dem kunne drømme om at date en mand, hvis den anden tvilling ikke også samtidig datede en anden mand.

Deres livslange tradition med at være nøjagtig ens stammer helt tilbage fra barndommen, hvor deres mor altid sørgede for, at de var klædt i nøjagtigt ens tøj. Selv deres sokker skulle være totalt ens.

- Da vi gik i folkeskolen, begyndte vi dog at hade at være tvillinger og ønskede at optræde som individuelle personer. Derfor begyndte vi at gå i forskelligt tøj og have forskellige frisurer, fortæller Shanae. Men som ældre teenagere fik de ifølge Renae igen smag for at ligne hinanden.

- Sidste år besluttede vi os for at ligne hinanden fuldstændigt igen. Og nu vil vi aldrig nogensinde købe noget tøj, hvis den anden tvilling ikke har godkendt det og køber det samme.

Shanae og Renae poserer her i fuldstændig ens hvide kjoler. Hvem er hvem? Foto: Ritzau Scanpix

Tvillingerne fortæller i munden på hinanden, at de gør alting i livet sammen.

- Det er fantastisk at have en tvilling, fordi du altid har en ven, som du aldrig kan miste. En ven, der vil trøste dig, når du er ked af det, siger Renae, og Shanae tilføjer:

- Men vi kan indimellem også være hinandens værste fjender, fordi vi kender hinanden så godt. Så når vi en gang imellem er uvenner og kommer op at skændes, så ved vi begge lige nøjagtigt, hvordan vi kan såre den anden.

Så ens var tvillingerne som små piger. Foto: Ritzau Scanpix

Tvillingerne har også efterhånden vænnet sig til folks reaktioner på, at de er så ens:

- Folk flipper helt ud, når de ses os sammen, fordi vi også f.eks. svarer på spørgsmål på samme tid. Og vi har også fået at vide, at vi griner på samme måde og på samme tid, fortæller Shanae.

De eneste klare fysiske forskelle på de to tvillinger er, at Shanae har et modermærke i nakken, mens Renae har et lille modermærke under sin læbe.

Selvom man får ekstremt meget opmærksomhed, når man ligner hinanden så meget som Shanae og Renae, så elsker de hvert sekund:

- Vi elsker begge at være enæggede tvillinger, og vi ønsker ikke at leve vores liv på en anden måde. At være ens er vores varemærke. Og vi elsker det, siger de næsten i munden på hinanden.

De 19-årige tvillinger ses her i ens sorte bikinier. Foto: Ritzau Scanpix

Så ens var tvillingerne som babyer. Foto: Ritzau Scanpix