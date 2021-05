Endelig: Høj sol og op til 23 grader

I weekenden ser det endelig ud til, at solen og varmen får fat

Er du en af dem, som synes, at maj har været usædvanligt kold og våd, så tager du ikke fejl.

Med en middeltemperatur på 9,4 grader, ligger maj 2021 to grader under den gennemsnitlige middeltemperatur over de seneste 20 år. Samtidig har regnen væltet ned. I maj er der indtil videre faldet 88,1 millimeter regn mod normalen på 47,3 millimeter.

Men nu ser det endelig ud til, at solen og varmen får taget om Danmark.

Weekenden byder ifølge DMI på temperaturer mellem 17 og 23 grader. Samtidig bliver det tørt og vindstille, og derfor vil vi endelig få en følelse af sommervarme, lyder det i DMI's prognose fra tirsdag.

Varmen kommer, idet et højtryk vil ligge tæt på Danmark, og det ser umiddelbart ud til, at det gode vejr fortsætter i næste uge.

'Bedste bud, her og nu, er frem til og med tirsdag i næste uge, så der er altså ikke tale om en længerevarende varmebølge. Men nogle prognoser er mere vedholdende og holder fast i varmen en stor del af næste uge', lyder det fra DMI's meteorolog Lars Henriksen.