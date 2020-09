Endelig: Nu er der nyt om feriepenge

Inden den nye ferielov begynder, er der et overgangsår. Det er der, fordi du ellers ville opspare dobbelt så meget ferie, som du plejer.

I stedet for at have op til et års optjent ferie i overskud, bliver din optjente ferie for overgangsåret til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du kan afholde samme antal feriedage, som du plejer.