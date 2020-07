Endelig sommer

Langt om længe tittede solen for en stund frem i en ellers usædvanlig kold sommerferie

Selvom skyerne indimellem dækkede for solen i Danmarks største udendørs badeland Vestre Fjordpark i Aalborg, sneg temperaturen sig lørdag op på knap 25 grader.

Adgangen til det kommunale friluftsbad er gratis, selvom det for et par år siden fik en overhaling til 70 mio. kroner. Det ligger klos op ad Limfjorden og det salte fjordvand bliver pumpet ind i bassinerne konstant.

Livredderne er på plads hele sommeren til at holde øje med vandhunde i alle aldre. Når det udendørs badeland er fyldt, kan her være 5000 gæster på én gang.

Indtil nu har juli måned budt på en middeltemperatur på 13,9 grader. Det er tre grader under normalen. Og mens mange danskere normalt flygter fra det ustadige danske vejr i sommerferien, er de fleste under hjemlige himmelstrøg i år - og så er det med at nyde solen, når den er der.

Og det gjorde både nordjyder og turister, da Ekstra Bladet lagde vejen forbi Vestre Fjordpark. For én ting var de enige om: Det danske sommervejr viste sig endelig fra sin pæne side.

Niårige Bella Stinne Nielsen fra Randers har været på ferie hos mormor i Aalborg, mens mor Gitte Birk Nielsen, 40, den sidste uge har været tilbage på arbejde.

- Der var så skønt sommervejr i juni og så vendte det selvfølgelig lige præcis, da jeg fik ferie. Der har godt nok været tider, hvor jeg har tænkt: 'Ej, det er jo som efterårsferie det her.' Heldigvis skal vi tre generationer sammen til Rhodos til efteråret, så der er noget at se frem til, sagde Gitte.

- Jeg har haft mit barnebarn Bella på ferie i en uge, og hun er heldigvis ligeså meget en vandhund som sin mormor, så det er tredje gang, vi er her, selvom vejret ikke ligefrem har været badevejr. Men det dårlige vejr har nu heller ikke gjort mig så meget. Det er det gode ved at være pensionist, så kan man nyde det gode, når det er der, fortalte Lene Nielsen, 66.

Vennerne Julie Andersen, 25, Christine Gert, 27, Maria Hauge, 27, og Rasmus Starup, 25, nød en sjælden solstund på græsplænen.

- Jeg har ikke ferie endnu, så det er egentlig heldigt nok, at vejret er dårligt, mens jeg alligevel er på arbejde. Men det har altså af at være godt, når vi skal til Thy og surfe, vandre, ride og sove i telt i uge 31, ønskede Christine, mens Julie allerede har haft en outdoor-ferie i det danske vejr.

- Men vi kom da ud i kano, selvom det blæste vildt meget.

- Jeg har desværre haft ferie, mens det blæste og regnede. Det var rent lort. Det var simpelthen så dårligt, lød det i en volley-pause fra 51-årige Thomas Starck-Jensen (i den grønne t-shirt). Volley-vennerne er Poul, Magnus og Artemy.

Fem familier fra Horsens, Herning og Holstebro havde lejet en hytte i Aalborg sammen. Her er det fra venstre Jothy Arumai, 48, Theenuja Thusiuanathan, 29, to af børnene, Jarshani Chandran, 32, og Anusha Satkunam, 42.

- Jeg skal tilbage på arbejde mandag, så det er godt, jeg lige når en weekend med lidt godt vejr, men vi har jo en hudfarve, hvor vi ikke behøver få mere sol, så det har været en okay ferie, selvom vi har været meget indenfor og hygget sammen, sagde Anusha med et grin.

- Det her er jo den danske sommer, når det er bedst, mente Claus Rosendal, 44, der har sin sommerferie til gode. Og der behøver han ikke sol fra oven:

- Det går nu nok. Vi er vant til at holde ferie i Danmark, så man lærer at planlægge aktiviteterne efter vejret.

