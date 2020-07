Endelig taler Bundsgaard: - Der skal flere ressourcer til ældreområdet

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), udtaler sig nu endelig efter den hårde kritik af ældreplejen i kommunen.

Selvom Jacob Bundsgaard i flere måneder ikke har stillet op til interview om forholdene for de ældre, har han fulgt sagen tæt. Det siger han til TV2 Østjylland.

- Det er begyndt at være en sag i sig selv, at jeg udtaler mig, og det gør jeg selvfølgelig gerne. Nu skal vi fokusere på det vigtige, og det er, hvordan vi sikrer, at der både er tilstrækkeligt med ressourcer, men også det ledelsesmæssige fokus, der er nødvendigt, for at medarbejderne ved, hvad det er for en kultur, etik og pleje, der skal være på det her område, siger Jacob Bundsgaard til TV2 Østjylland.

Tidligere i dag sagde Statsminister Mette Frederiksen (S), at der skal tilføjes flere ressourcer til ældreområdet. Samme toner lyder nu fra Jacob Bundsgaard.

- Der ligger en opgave på byrådets bord i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser i september. Min anbefaling vil være, at et af de områder, der bliver prioriteret, er ældreområdet, siger han.

De seneste måneder har flere pårørende stået frem og fortalt, hvordan ældre er blevet udsat for dårlig pleje på blandt andet Kongsgården, Skæring Plejehjem og Demenscentrum Aarhus. Sagen begyndte, da pårørende til 90-årige Else Marie Larsen tillod TV 2 at sætte skjult kamera op hos hende på Kongsgården.

Optagelserne må ikke vises, da der er nedlagt forbud mod at offentliggøre optagelserne - men i sidste uge brød Ekstra Bladet forbuddet og viste flere klip fra dokumentaren.

- Det er nogle modbydelige billeder, det er hjerteskærende, og det er ikke en værdig behandling. Det skal rettes op, og vi skal helt til bunds i det, og det har jeg en forventning om, at den ansvarlige rådmand gør. Det er hendes ansvar og opgave, og så skal vi andre bakke op og sikre, at der er de ressourcer til rådighed, så man kan lykkes med opgaven som medarbejder, siger Jacob Bundsgaard.

Kan du som øverste ansvarlig stå inde for, at plejen er sådan her?

- Nej, ikke hvis det er et generelt billede. Og det har jeg heller ikke en forventning om, at det er. Der er generelt en høj tilfredshed med den pleje og omsorg, vi leverer i Aarhus Kommune. Men der sker fejl, og vi skal blive bedre til at reagere, når pårørende rejser de her sager, siger borgmesteren til TV2 Østjylland.

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, håber, at borgmesteren overholder løftet om flere penge til ældreområdet.

- Jeg kan næsten ikke få armene ned. Nu kan jeg da slet ikke vente til den guldregn ned over ældreområdet, siger Jette Skive til TV2 Østjylland.

Du lyder lidt ironisk? Tror du ikke på, hvad Jacob Bundsgaard siger?

- Nej, det tror jeg da ved Gud ikke på. Jeg har siddet så mange gange ved bordet, hvor vi skulle spare. Borgmesteren har vidst hele vejen igennem, at der var brug for flere penge. Det kan simpelthen ikke komme bag på ham, siger hun.

Ved de seneste budgetforhandlinger endte Jette Skive med at forlade forhandlingerne, fordi hun ikke kunne få tilført lige så mange penge til ældreområdet, som hun ønskede. Derfor vil hun se det, før hun tror det.

- Nu har jeg været i politik i 25 år, og jeg har set politik, når det har været mest ækelt og grimt. Og det er der en snert af lige nu. Jeg håber ikke, at det her er en and. Det er aldrig sket i mine 25 år, at ældreområdet har været højt prioriteret. Det har det sgu aldrig været. Aldrig, siger Jette Skive.