Endelig tørvejr i sigte

Massere af regn, skybrud og gennemblødt tøj, har været et af kendetegnene for dette efterår. Nu kan langt de fleste danskere se frem til at opleve en skyet, men tør weekend.

Det oplyser vagtchef ved DMI Steen Rasmussen.

- De fleste danskere vil opleve tørvejr, så det bliver de første dage i lang tid, hvor vi kan glæde os over nogle dage uden noget regn af betydning.

Selvom efteråret 2019 lige har slået rekord i at være det vådeste nogensinde, så har Steen Rasmussen flere gode nyheder til, hvordan weekendvejret bliver.

- Ikke nok med at vi hovedsageligt kommer til at slippe for regn, så er der faktisk mulighed for at der kan komme lidt sol hist og her specielt i den sydlige del af landet.

- Det kommer til at blive temmelig blæsende fra en østlig retning, men temperaturer kommer forsat til at ligge på de nuværende en seks til ni grader. Det er jo egentlig relativt mildt for årstiden, så det er jo dejligt nok, fortæller Steen Rasmussen.

Ifølge DMIs vagtchef er der ingen udsigter til, at danskerne lige foreløbigt kommer til, at skulle montere vinterdæk på deres biler.