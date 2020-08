Endelig vedtaget: Nu kan du snart ansøge om tre ugers feriepenge

Danskerne kan se frem til at få forsødet deres tilværelse, når de kan søge om, at få deres indfrosne feriepenge udbetalt. Danskere på overførselsindkomst kan se frem til en enkelt udbetaling på 1000 kroner

Folketinget har i dag 17. august 2. og 3. behandlet lovforslaget om danskernes indfrosne feriepenge.

Dermed kan man fra begyndelsen af oktober ansøge om at få sine feriepenge udbetalt.

Med lovforslaget foreslås det at give lønmodtagere, der har opsparet feriemidler i perioden den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, mulighed for at få udbetalt feriemidlerne. Lønmodtageren skal ansøge om at få førtidig udbetaling af feriemidler fra senest oktober 2020 og indtil den 1. december 2020.

Det foreslås, at den førtidige udbetaling af feriemidler for perioden den 1. september 2019 til den 31. marts 2020 ikke indgår i tildelingen eller udmålingen af forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser til personen selv eller andre, herunder ægtefæller og børn.

91 stemte for, en stemte imod og ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsminister, Mette Frederiksen.

Sådan får du dine feriepenge Fra starten af oktober kan du bede om at få op til tre uger af dine indfrosne feriepenge udbetalt. Det skal du gøre digitalt via borger.dk, hvor du logger på med NemID. Du skal ikke vedlægge dokumentation. Efter få dage modtager du et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales. Du skal forvente, at der går op til to uger, fra du beder om pengene, til du får dem udbetalt på din konto. Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, medmindre du inden da af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, og du i den forbindelse beder om pengene. Man har mulighed for at lade feriepengene blive stående som en opsparing også efter folkepensionsalderen. Kilde: Beskæftigelsesministeriet Vis mere Luk

