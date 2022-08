Enden er nær for kæmpe flaskehalse

Nu er det snart slut med lange ventetider på efterspurgte varer.

Det begynder nemlig at blive nemmere og billigere at få varer hjem for virksomheder.

Det skriver Finans.dk.

De sidste to år har flere virksomheder og detailkæder ellers kæmpet med at få varer hjem til tiden, og flaskehalse og høje priser har været hverdag i virksomhedernes forsyningskæder.

Men nu er der lys for enden af tunnellen.

Flere af landets største butikskæder vurderer nemlig, at problemerne er ved at være ovre, og det bliver derfor lettere at få fragtet varer om bord på containerskibe.

Meldingen kommer blandt andet fra Jysk, B&O og modekoncernen DK Company.

Umættelig købelyst

Problemerne i den globale forsyningskæde opstod tidligt i pandemien, og tog fart i løbet af 2021.

Annonce:

Det var især en voldsom købelyst hos amerikanerne under covid-19-pandemien, som resulterede i en enorm mængde af skibe fra Kina mod USA.

Manglende arbejdskraft og plads i de amerikanske havne førte til ophobning af varer, og derfor opstod der lange køer af skibe, som ikke kunne komme af med deres last.

Trafikpropperne forplantede sig efterfølgende til USA's østkyst og Europa.

Black friday-spådom: Irriterende

Inflation som løsning

Men som ordsproget lyder, så er intet så galt, at det ikke er godt for noget.

For den inflation, som i øjeblikket presser danskerne på deres pengepung, er med til at mindske husstandenes forbrug, og det har givet havnene luft til at arbejde, fordi der simpelthen bliver købt mindre.

Selvom priserne på næsten alle produkterne stiger, så falder priserne på containerfragt og skaber derfor en hurtigere og billigere forsyningskæde for virksomhederne.

Fragtpriserne er dog stadig høje sammenlignet med før pandemien.

Annonce:

Større varelager

Frygten for fremtidige forstyrrelser i forsyningskæden, har da også fået flere virksomheder til at tænke i nye baner.

Virksomhederne kan eksempelvis opbygge et større varelager, så de er rustet til dårligere tider.

Et andet greb er at gøre sig mindre afhængig af søtransport ved at finde leverandører tættere på virksomhedens marked.

Læs også: Så rige er Mærsk-arvingerne