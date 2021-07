Endnu 326 nye tilfælde - antal indlagte falder med fire

Der er registreret yderligere 326 tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

I opgørelsen indgår svar fra 94.356 pcr-prøver, der foretages via podning i svælget. Af dem var 0,35 procent positive.

Tallet kendes også som positivprocenten. Det er en mindre andel end de to foregående dage.

- Vi havde meget godt styr på pandemien, men det kunne godt se ud, som om det udvikler sig lidt i øjeblikket. Det er på grund af den højsmitsomme Delta-variant, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Knap hver tredje positive coronaprøve i sidste uge, som er blevet analyseret, var med Delta-varianten.

I slutningen af juni var der under 200 nye smittetilfælde de fleste dage. Der har de seneste tre dage været over 300.

- Hvis vi kan holde den på det niveau, skal vi være glade, men der vil nok være en risiko for, at det stiger yderligere.

Der er sket ni nye indlæggelser af smittede på landets hospitaler, men det samlede antal indlagte med covid-19 falder alligevel med 4 til 48.

Det er det laveste antal siden 13. september sidste år, hvor 47 smittede var indlagt på hospitalet i Danmark.

Faldet skyldes, at der også er sket udskrivelser blandt smittede. Samtidig er endnu en smittet også afgået ved døden.

Det vides dog ikke, om vedkommende var indlagt på hospitalet, og om det derfor har påvirket antallet af indlagte.

11 af de indlagte ligger på intensivafdeling, og af dem er 10 tilkoblet en respirator. Det er i begge tilfælde en mindre end torsdag.

Arbejdet med at vaccinere befolkningen skrider frem, og over to millioner danskere er nu færdigvaccineret.

Yderligere 31.518 har fået første vaccinestik, mens yderligere 40.492 kan kalde sig færdigvaccinerede.

Det betyder, at 57,7 procent af befolkningen har fået mindst et stik med en vaccine. 34,3 procent - eller hver tredje - er færdigvaccineret.