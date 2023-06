Endnu en Biden-svipser: Forveksler Ukraine med Irak

To gange på to dage har Biden-staben været ude med slettelakken, efter præsidenten har kaldt Ukraine for Irak

Ak, Joe. Nu er den gal igen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har en tendens til at gøre sig uheldigt bemærket, og denne uge er ingen undtagelse, for det er langtfra gået gelinde.

To gange på to dage har han fejlagtigt kaldt Ukraine for Irak, når han har udtalt sig om krigen.

Først kom han tirsdag for skade at sige 'angrebet på Irak' i stedet for Ukraine.

En fortalelse, som de gode folk i præsidentstaben har været nødt til at rette i udskriften fra hans udtalelser.

Foto: Det Hvide Hus

I dag, onsdag, var den så gal igen, da præsidenten endte i samme vrøvl. Her lød det, at Putin 'tydeligvis er ved at tabe krigen i Ukraine'.

Også her har slettelakken været i brug.

[sic] bruges til at markere, når noget er forkert. Foto: Det Hvide Hus

Snubler og snøvler

Det er altså slet, slet ikke første gang, at Joe Bidens stab må tage sig til hovedet.

For nylig forvekslede han 'All Blacks' med 'Black and Tans' under et visit i Irland. Førstnævnte er en newzealandsk rugby-hold og sidstnævnte var en kontroversiel, irsk paramilitær styrke.

Han fik også kaldt Rishi Sunak for 'Mr. President', selvom Sunak som bekendt er premierminister i Storbritannien og ikke præsident.

Og det er altså bare for at nævne et par stykker.

Også benene har det drillet med, og således har Joe Biden måttet se sig slået af tyngdekraften mere end en gang.

Herunder kan du se tre af episoderne:

Vi skal nok ikke forvente, at USA's præsident, Joe Biden, sidder klar på jernhesten, når Tour de France starter i København 1. juli. Verdens mest magtfulde mand tog i hvert fald et dyk mod asfalten, da han var på hyggetur i hjemstaten Delaware med sin hustru, Jill Biden. Den 79-årige præsident var dog helt okay efter sit styrt, som ifølge ham selv skyldtes, at hans fod sad fast i pedalen

Endnu engang er den amerikanske præsidents fremskredne alder blevet tydeliggjort af et snuble-stunt