Smitten blandt chauffører hos Aarhus Sporveje stiger. Ved 21-22-tiden torsdag aften fik busselskabet en melding fra endnu en chauffør om, at han var blevet testet positiv for covid-19.

- Jeg ved endnu ikke, hvad det får af konsekvenser. Vi er i fuld gang med at lave en liste over, hvilke personer og kolleger han kan have været i kontakt med, siger hr- og kvalitetschef Bjarne Larsen, Aarhus Sporveje.