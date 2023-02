Endnu en dyr BMW i flammer: - Skal tages mere alvorligt

For anden gang på få uger er en af de BMW-modeller, der har en fejl i køleren, brudt i brand under kørsel

Familien Larsen slap med skrækken.

Men endnu en gang var det onsdag nødvendigt for en mor at redde sine børn ud af en selvantændt BMW.

Forrige søndag nåede Louise Kjær Enoch akkurat at redde sine tre døtre ud af en en brændende bil fra den tyske bilmastodont.

Fire dage senere gentog historien sig så for 46-årige Malene Larsen fra Vamdrup. Nu beder hendes mand indtrængende BMW om at tage problemet alvorligt.

Tommy og Malene Larsens BMW stod ikke til at redde, selvom brandvæsnet rykkede hurtigt ud. Privatfoto

Gassen satte ud

Malene Larsen havde netop hentet sønnen fra skole, da gaspedalen pludselig satte ud på vej hjem. Herefter begyndte bilen at lugte kraftigt af røg.

Det fortæller hendes mand, Tommy Larsen, til Ekstra Bladet:

- Hun kørte ikke så hurtigt, så hun triller bare ind i rabatten, mens det ryger helt vildt op af motoren med det samme. Hun får så hevet vores plejedatter på to år og vores dreng på syv ud. De går væk fra bilen, og så går der kun et minut, før den bryder i brand.

Brandmyndighederne ankom hurtigt til stedet og fik slukket branden, som havde raseret motoren så voldsomt, at bilen blev totalskadet.

- Det er klart, at min kone og børnene er noget chokerede, fortæller Tommy Larsen videre.

Det holder ikke, at BMW tillader, at biler, de selv erkender, kan gå i brand, kører rundt på danske motorveje, raser en mor efter uhyggelig oplevelse Louise Kjær Enoch fortæller her om det dramatiske øjeblik, hvor hun reddede sine børns liv.

Var tjekket for kølerfejl

Den 45-årige malermester har valgt at stå frem, fordi han fire dage efter familiens uhyggelige oplevelse kunne læse i netop Ekstra Bladet, at de ikke står alene med deres oplevelse.

Ligesom Louise Kjær Enoch kørte familien nemlig indtil i onsdags rundt i en af de modeller fra den bayerske motorgigant, som i 2018 blev tilbagekaldt i millionklassen, fordi de kunne bryde i brand.

Godt 6500 BMW-ejere i Danmark blev også bedt om at komme ind med bilen og få rettet fejlen med den såkaldte EGR-køler.

Tommy Larsen var da også sikker på, at han ikke kørte rundt i en potentiel brandbombe, da familiens BMW 520 Diesel sidste år var til tjek med henblik på at få udbedret fejlen på et BMW-værksted.

Rystet over BMW

Efter onsdagens dramatiske oplevelse er han rystet over BMW:

- Jeg tænker bare, at det er utroligt, at de ikke gør mere ved det. Der må jo være en fejl, som skal tages mere alvorligt.

- Du mener, at de burde tage mere hånd om problemet, før der sker en dødsulykke?

- Ja. Lige præcis, lyder det i en bestemt tone over telefonen til Ekstra Bladet.

I indkaldelserne fra BMW, som Ekstra Bladet er i besiddelse af en kopi af, lyder det angående fejlen med bilernes EGR-køler, at en lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester 'i meget sjældne tilfælde resulterer i røgudvikling og antændelse'.

Familien Larsen har nu fået en ny bil, mens taksatoren har oplyst, at brandårsagen nu skal undersøges.