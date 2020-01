Endnu en møgsag for Elgiganten: Helena har ventet et år på nyt køkken

I januar 2019 købte Helena Pedersen og hendes familie et splinternyt køkken for 71.000 kroner hos Elgiganten. Lidt over et år senere venter familien stadig på at få køkkenet færdigmonteret.

- Jeg har grædt over den her situation. Den påvirker mig og min familie enormt meget, fortæller Helena Pedersen til Ekstra Bladet.

Købte drømmehjemmet

Ekstra Bladet har adskillige gange berettet om danskere, der køber nyt køkken hos Elgiganten og ender med at vente længe, før det bliver monteret.

Første gang var for halvandet år siden, hvor Elgiganten beklagede forløbet over for Ekstra Bladet og skrev, at de ville lære af sagen og gøre det bedre i fremtiden. Alligevel er lignende sager dukket op flere gange siden da.

For familien Pedersen - der består af Helena, hendes kæreste og deres to børn - startede køkken-mareridtet kort efter, de var flyttet ind i deres nye hus.

Familien købte Epoq-køkkenet hos Elgiganten og betalte også for at få det monteret. Det fremgår af kvitteringer, Ekstra Bladet har fået tilsendt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Familien har gennem det sidste år måtte fejlmelde adskillige fejl og mangler ved køkkenet. Her ses emhætten, som er for lille i forhold til sin ramme. Foto: Ernst van Norde

Men monteringen blev udskudt.

Ifølge Helena Pedersen skulle køkkenet have været både leveret og monteret 16. februar sidste år. Der findes ikke dokumentation for denne aftale, men i en mailkorrespondance mellem Helena og sælgeren kan man se, at Elgiganten tilbyder at betale for familiens aftensmad fra 15. februar og 13 dage frem grundet forsinkelsen.

Da køkkenet endelig blev sat op, var der fejl på både hvidevarer og køkkenelementer, som derfor skulle skiftes ud. Der var også dele af køkkenet, der ligefrem manglede.

- Vi venter på at få leveret en ny emhætte. Det bliver vores fjerde emhætte.

- Og så tog det tre forsøg, før vi fik leveret en ovn uden fejl, sukker Helena Pedersen.



Sådan klager du over en vare 1. Klag til forhandleren

Du skal altid først klage til butikken eller forhandleren og forsøge at finde en løsning med dem, inden du kan gå videre med klagen. Forhandleren har pligt til at hjælpe dig de første to år efter handlen. Sørg for at have dokumentation for klagen. 2. Find det korrekte klagenævn

Hvis du ikke kan finde en løsning med forhandleren, kan du klage til et anke- eller klagenævn. Forbrugerklagenævnet behandler klager over tjenesteydelser og varer, som ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn. 3. Kontakt Center for klageløsning

Du skal kontakte Center for Klageløsning, før du kan gå til Forbrugerklagenævnet. Det er aktuelt, hvis din vare eller tjenesteydelser lever op til disse krav: Produkter og tjenesteydelser skal koste minimum 1050 kroner og højst 100.000 kroner.

Tøj og sko skal koste over 680 kroner. Hvis disse krav ikke er opfyldt, er den eneste mulighed at lægge sag an mod virksomheden. Såfremt problemet ikke bliver løst i Center for Klageløsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kroner, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold, eller hvis nævnet ikke kan behandle klagen. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Vis mere Luk

Under forløbet har Helena flere gange været nødsaget til at skulle tage billeder af køkkenet, opmåle det og sende billederne og målene til Elgiganten. Det til trods for, at familien havde betalt sig fra at skulle gøre det selv.

Ligeledes har hun skullet forklare situationen på ny over for virksomhedens medarbejdere, hver gang familiens sag blev sendt videre i systemet, og utallige mails er blevet skrevet mellem parterne.

Helena har dog efter eget udsagn ikke hørt fra Elgiganten siden oktober sidste år, hvor de skrev, at de ville vende tilbage til hende.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Familien har valgt at sætte andre projekter i deres nye hus i bero, fordi køkken-problemerne fylder for meget. Foto: Ernst van Norde

Det lange forløb har været opslidende og har taget hårdt på Helena. Så meget at hun får tårer i øjnene, når hun fortæller om det.

- Hvis jeg kunne fortryde mit køb, så ville jeg gøre det, siger Helena Pedersen.

- Ekstra Bladet har berettet om lignende situationer fire gange tidligere. Hvad tænker du, når du hører det?

- Det gør mig rigtig, rigtig vred, at de behandler deres kunder på den her måde. Jeg fatter ikke, at de kan tillade sig det.



Forbrugerrådet Tænk: Det bør du gøre, inden du køber Ekstra Bladet har forhørt sig hos Forbrugerrådet Tænk, om det kan passe, at kunder hos en virksomhed kan ende i sådanne sager, uden at det får konsekvenser for virksomheden. - Medmindre en virksomhed gør noget, som er ulovligt, er der ikke så meget at gøre, siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet. Seniorjuristen understreger, at hun ikke kender alle detaljer i den omtalte sag. - Men generelt er der nogle ting, som kan gøre, at man er berettiget til at ophæve sit køb. For eksempel hvis de mangler, der har været ved købet eller ydelserne, er forsøgt afhjulpet uden held. I så fald råder jeg køberen til at gå til Forbrugerklagenævnet, siger hun. - Hvad kunne Helena Pedersen have gjort anderledes i den her sag? - Det er svært at svare på, men det er blandt andet vigtigt, at man sørger for, at man har en klar aftale om, hvem der skal levere hvad og hvornår, siger Martha Nør Kjeldsen. - Og så skal man sørge for at læse det, der er skrevet med småt og sørge for at have alt på skrift, så man kan dokumentere forløbet, hvis man vil klage. - Virksomheder er jo ikke interesserede i at få dårlig omtale, så hvis man mener, at man er blevet taget ved næsen, kan det være det rigtige at gøre at lave noget larm. Det kan få virksomhederne til at rette ind, slutter hun. Vis mere Luk

Det ser dog ud til, at der endelig er lys for enden af tunnellen for familien Pedersen.

Samme dag, Ekstra Bladet henvendte sig til Elgiganten om sagen, tog virksomheden nemlig kontakt til Helena og forsikrede hende om, at de arbejder på at få køkkenet bragt i orden snarest muligt, og at de i samarbejde med hende ligeledes ønsker at finde 'en passende kompensation'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Helena bryder sig ikke om at opholde sig i køkkenet, hvis tilstand hun har brugt utallige timer på at forsøge at få bragt i orden. Foto: Ernst van Norde

Virksomheden har dog ikke ønsket at stille op til interview. Salgschefen for køkkener, Bo Jensen, skriver i en mail, at:

'Det er et uacceptabelt forløb, som vi kun kan beklage. Menneskelige fejl sker fra tid til anden, men i den pågældende sag har vi ikke været gode nok, og vi har derfor øjeblikkeligt taget kontakt til kunden for at finde en passende løsning.'

I billedgalleriet herunder kan du læse om lignende sager, Ekstra Bladet har beskrevet det sidste halvandet år.

Se også: Dennis havnet i nyt køkken-kaos i Elgiganten: - Det er super frustrerende