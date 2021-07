Endnu en slange løs: Anakonda forsvundet på Falster

Mens Østjyllands Politi fortsat leder efter den pytonslange, som lørdag aften stak af fra sit terrarie i Risskov, er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på jagt efter en gul anakonda.

- Den er sluppet ud af sit bur i Nykøbing, fortæller politiets vagtchef Henrik Karlsen.

Slangen er lige knap to meter lang og stak af fra sin ejer lørdag eller natten til søndag. Det fortæller han til Ekstra Bladet og forsikrer samtidig om, at den ikke er farlig for mennesker.

- På ingen måder overhovedet, fastslår 20-årige Oscar Svensson, som har ejet slanger og krybdyr, siden han var ni år.

Men selvom slangen, som han kalder James Jordan, ikke er giftig, opfordrer han dog til, at man holder sig lidt på afstand, hvis man ser den.

- Den kan blive lidt arrig, hvis den føler sig truet, men den kunne aldrig finde på aktivt at opsøge mennesker og gå til angreb, siger han. I stedet skal man ringe til politiet på 114.

Her ses en anakonda, men dog af de grønne af slagsen. De kan blive otte-ni meter lange og er ulovlige i Danmark. De gule anakondaer bliver typisk ikke mere end et par meter lange og er lovlige at holde som kæledyr. Denne grønne anakonda bor i Den Blå Planet. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Oscar Svensson bor få meter fra en skov og formoder, at den gemmer sig der eller langs husene i området ved Bangsebovej. Den søger væk fra mennesker, fortæller han.

Bid føles som nålestik

Bliver man bidt af en anakonda, føler det som små nålestik og er altså ganske ufarligt, forklarer den 20-årige slangeejer.

Samme besked kom fra udstillingschef Brian Rasmussen fra Randers Regnskov søndag, hvor Ekstra Bladet bragte historien om den forsvundne østjyske pyton.

Der er i begge tilfælde tale om kvælerslanger, som er lovlige i Danmark.

- De fleste kvælerslanger har omkring 200 tænder, som er tre-fire milimeter. Man ville bløde en smule, men kun meget kort, forklarede Brian Rasmussen.

- Det er desuden et af de reneste bid, man kan få. Slanger sluger deres bytte helt, og derfor sidder der ikke madrester i tænderne, lød det videre.

Den brun- og sortmønstrede pytonslange, som forsvandt i Risskov i området omkring Vejlby-Risskov Hallen lørdag aften, er fortsat ikke fundet.

Pytonslange løs i Aarhus