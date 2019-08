Endnu en stor bank indfører negative renter

Jyske Bank indførte tidligere på måneden negative renter for beløb på over 7,5 millioner kroner, og onsdag følger Sydbank trop.

I forbindelse med bankens halvårsregnskab skriver banken, at anfordringsindlån på over 7,5 millioner kroner vil have en rentesats på minus 0,6 procent medmindre andet aftales.

Dermed har de to banker indført lignende vilkår - og de rige kunder i begge banker skal dermed betale for at have penge stående i banken.

- Vi lever i en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien. Usikkerheden er blevet større, og det smitter af på rentemiljøet, der er blevet yderligere forværret.

- Derfor indfører vi negative renter på privatkunders anfordringsindlån over 7,5 millioner kroner, skriver Sydbank i sit regnskab.

Tal fra Danmarks Statistik har vist, at 1728 personer vil blive ramt af negative renter, hvis alle gør som Jyske Bank og Sydbank. Det svarer til 0,04 procent af alle danskere, der har penge i banken.