Endnu et dansk tilfælde af abekopper

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber

Endnu et tilfælde af abekopper er nu blevet konstateret i Danmark, hvilket bringer det samlede danske antal bekræftede tilfælde op på fire.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

'Vi har nu konstateret endnu et tilfælde af abekopper i Danmark. Der er dog fortsat ingen tegn på, at smitte med abekopper er sket her i landet, da alle tilfældene har relation til rejser til udlandet. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med smitteopsporing af den smittedes nære kontakter i Danmark', siger Sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Der er nu fundet i alt fire tilfælde af abekopper i Danmark. Foto: Gov.uk

'Lav sandsyndlighed for smittespredning'

Statens Serum Institut offentliggjorde 25. maj 2022 en risikovurdering af udviklingen i smitte med abekopper i Danmark.

Her var vurderingen fra SSI, at der er en lav sandsynlighed for, at abekopper spreder sig i den brede befolkning, men at der er høj sandsyndlighed for spredning blandt perosner, med flere seksualpartnere - herunder blandt mænd, der har sex med andre mænd i udlandet, lød vurderingen.

Man vurderede også, at konsekvensen af denne smittespredning er lav, fordi sandsynligheden for et alvorligt sygdomsforløb som følge af sygdommen, også var lav.

Ekspertens svar om abekopper

Ekstra Bladet har tidligere haft besøg af Christian Kanstrup Holm, der er ekspert i virusinfektioner. Her kunne Ekstra Bladets læsere stille spørgsmål til eksperten om netop abekopper.

