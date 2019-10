Endnu et flyselskab går konkurs: Alt aflyst

Det slovenske luftfartsselskab Adria Airways har indgivet en konkursbegæring og aflyst alle afgange.

Det skriver selskabet på sin hjemmeside.

Konkursen vil blive formelt gennemført inden for tre dage af skifteretten, skriver selskabet videre.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil aflysningen påvirke mindst 400 afgange og 15.000 passagerer.

Selskabet har blandt andet fem ugentlige afgange mellem København og Ljubljana.

Finansminister i Slovenien fortæller, at konkursen kommer til at ramme den slovenske økonomi hårdt.

Han overvejer endda ifølge Reuters, om staten skal stå for at åbne et nyt selskab for at forbedrer landets internationale forbindelse.

Opdateres ...