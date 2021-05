Endnu et sogn i Aalborg lukker ned

Der er konstateret en særlig høj smitteudvikling i nordjyske Budolfi Sogn centralt i Aalborg, og derfor bliver sognet som det andet i kommunen nødt til at lukke.

Sognets nedlukning betyder, at blandt andet skoler, indendørs kulturaktiviteter og fitnesscentre skal lukke.

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S), giver i et opslag på Facebook udtryk for sin utilfredshed med reglerne.

- Covid-19 smitten er forsat rigtig høj i Aalborg, og vi gør som kommune, alt hvad vi kan for at begrænse den. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke synes, at de statslige regler på dette område giver ret meget mening lige nu, skriver borgmesteren.

- Nu skal Budolfi Sogn lukke. Og uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner må lukke. Det synes jeg er temmelig frustrerende og svært at forstå.

Thomas Kastrup-Larsen opfordrer regeringen til at kigge på blandt andet festgaden Jomfru Ane Gade.

- Det betyder for eksempel, at du ikke kan gå på historisk museum, men der er ikke lovhjemmel til at lukke Jomfru Ane Gade, skriver han.

Nordjyllands Politi har udnævnt Jomfru Ane Gade til et corona-hotspot.

En automatisk sognenedlukning gælder i mindst en uge.

Budolfi Sogn opfylder alle tre kriterier for, hvornår et sogn automatisk skal lukke ned.

De tre kriterier for automatisk nedlukning er:

Et incidenstal på mindst 600 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, mindst 20 smittede personer i de seneste syv dage og en positivprocent på mindst tre de seneste syv dage.

Tidligere på måneden lukkede Vor Frelser Sogn i Aalborg Kommune også ned. Det samme gælder Høsterkøb Sogn i Rudersdal Kommune.

Ifølge Statens Serum Institut har Budolfi Sogn et incidenstal på 804, altså mere end 200 over grænsen for nedlukning. Der har været 58 smittede den seneste uge og positivprocenten er på 3,0.