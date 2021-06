Endnu flere kæmper med psyken efter seneste nedlukning

Danskerne er blevet hårdt ramt af angst og depression under den seneste coronanedlukning. Det er især de unge, der rammes. Det viser tal fra forsikrings- og pensionsselskaberne, som Børsen har indsamlet.

- Der er virkelig sket en negativ udvikling, og vi ser en klar stigning af folk med tunge psykiske udfordringer i forhold til samme periode sidste år, siger Camilla Thind Sunesen, der er chef for sundhedsløsninger hos Danica Pension, til Børsen.

Hos forsikringsselskabet Gjensidige udgør andelen af sager med angst og depression 44 procent af alle psykologsager, selskabet indtil videre har haft i 2021. I 2019 - før corona - udgjorde de 31 procent, skriver Børsen.

Også forsikringsselskaberne Tryg og Topdanmark mærker tendensen. Hos Topdanmark er der registreret en stigning på 25 procent i sager med angst eller depression i forhold til sidste år.

- Det er en voldsom stigning. Og det er jo ikke bare ulykkeligt for den enkelte. Det her er noget, der også rammer samfundet hårdt, siger direktøren for livsforsikringer i Topdanmark, Vivian Byrholdt, til Børsen.

- Der er flere unge under 35 år, der kontakter os med angst og depression, fortsætter hun.

Ifølge Camilla Thind Sunesen var det tidligere stress, der fyldte hos Danica Pension.

- Men nu kommer folk i højere grad til os med tungere og vanskeligere symptomer. Folk har fået det markant dårligere under anden nedlukning, siger hun til avisen.

Behandlingen af angst og depression tager ofte længere tid end mildere psykiske problemer som for eksempel stress. Derfor kan forsikrings- og pensionsselskaberne se frem til flere udgifter på området, skriver Børsen.