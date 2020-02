Endte helt skævt: Sammenlignes med Pisa

Somme tider går tingene ikke efter planen.

Det måtte de nok engang sande i den amerikanske storby Dallas, da en høj bygning skulle nedrives ved sprængning.

Aktionen forløb dog langt fra fejlfrit, og det på trods af at man havde brugt omkring 136 kilo dynamit for at sprænge bygningen i luften.

Ifølge lederen af firmaet bag nedrivningen, Steve Pettigrew, var der tale om dårlig timing, og derfor gik det galt, skriver NBC News.

Det var ellers meningen, at al betonen rundt om bygningen skulle sprænges, så kun den inderste del stod tilbage.

Det skete altså ikke - i stedet står et af bygningens tårne tilbage og hælder en smule.

Af samme årsag bliver bygningen i Dallas nu sammenlignet med Det Skæve Tårn i Pisa, som de fleste måske allerede er bekendte med. Tårnet har derfor fået kælenavnet 'Det Skæve Tårn i Dallas' af flere, heriblandt NBC News.

A scheduled implosion to a downtown building didn’t go quite as planned. Now, Dallas has its own Leaning Tower of Pisa. pic.twitter.com/W8fTtT2AmF — Joel Austin (@RunDaJoels) February 17, 2020

Et større projekt

Ifølge det lokale medie The Dallas Morning News var nedrivningen af bygningen en del af et større udviklingsprojekt ved navn 'The Central.' Her er der planlagt et stort område på 27 hektar, hvor der blandt andet skal være en stor kontorbygning, et hotel og op til flere spisesteder.

Projektet kommer angiveligt til at koste op mod 2,5 milliarder dollars.

En talsmand fra firmaet bag nedrivningen fortæller angiveligt ifølge NBC News, at det tilbagestående tårn på et tidspunkt vil blive revet ned igen.

Indtil da kan man nyde synet af 'Det Skæve Tårn' i Dallas, hvis man er på disse kanter for tiden.

Du kan se det mislykkede nedrivningsforsøg øverst.

Også herhjemme går det indimellem galt:

Silosprængning i Vordingborg går galt. Video: Per Rasmussen