Energi Fyn-kunde får 22.600 kroner: - Noget svineri

Søren Hansen føler, at han har været ufrivillig garant for Energi Fyn. Energiselskabet opkrævede knap 23.000 kr. fra ham sidste kvartal. Dem har han nu fået retur

I februar fik Søren Hansen hele 22.625 kroner og 13 øre tilbage fra sit energiselskab, Energi Fyn.

Det er naturligvis ikke et problem at få knap 23.000 kroner indbetalt på kontoen, men alligevel blev Søren Hansen vred.

- Det er i og for sig godt at få det her vilde beløb tilbage. Det er ikke der, problemet ligger. Problemet ligger i, at vi faktisk også har skullet betale dem, fortæller han.

Søren Hansen er nemlig en af de mange, der er blevet opkrævet enorme beløb fra sit energiselskab, bare for at få pengene retur nu.

Og det er han godt træt af.

Søren Hansen føler, at han har været 'ufrivillig garant' for Energi Fyn. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Noget svineri

Derfor står Søren Hansen tilbage med en følelse af, at han har været 'ufrivllig garant' for Energi Fyn.

- Jeg fik regningen i oktober. Men nu har jeg så fået pengene retur, og det betyder, at Energi Fyn bare har haft mine penge stående i fire måneder.

- Jeg mener, at det er noget svineri, at selskaberne har været så grådige i deres forudsigelser. Og jeg er irriteret over på den måde at være ufrivillig garant for Energi Fyn, siger han.

- Jeg har jo heller ikke fået renter, som hvis de penge havde stået i banken.

Meget høj prisstigning

Da Søren Hansen i oktober fik en regning på knap 23.000 kroner, tænkte han, at det godt nok var mærkeligt, at prisen var steget SÅ meget.

- I hele 2021 har jeg givet 20.000 kroner for strøm. Så jeg tænkte, at det virkede mærkeligt, at det kunne blive så dyrt lige pludselig, fortæller han.

Søren Hansen fik i oktober en regning på knap 23.000 kroner fra sit energiselskab. Dem har han fået tilbage nu. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Og selv om Søren Hansen syntes, at det var mærkeligt, at prisen var steget så meget, betalte han naturligvis regningen, da den kom i oktober.

- De har jo håndsret over os. Altså jeg kan jo ikke bare sige til Energi Fyn, at jeg ikke vil betale. Eller jo, det kan jeg godt sige, men så siger de nok bare, 'fint så slukker vi på kontakten'. Og så er der ikke noget strøm.

Energi Fyn: Justerer ikke automatisk forbruget

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Energi Fyn, men de har ikke ønsket at stille op. Derfor har avisen sendt en række spørgsmål, herunder hvad selskabet tænker om, at en kunde har følt sig som en ufrivillig garant for dem.

Selskabet har sendt et skriftligt svar, hvor de ikke forholder sig til dette spørgsmål.

'Energi Fyn kender ikke baggrunden for et fald eller en stigning i en kundes forbrug og ved derfor ikke om ændringen er permanent. Derfor justerer vi ikke automatisk forbruget, medmindre kunden giver os besked om det.

Derfor er det en god ide, at kunden henvender sig, hvis hans forbrug ændres væsentligt, hvilket åbenbart har været tilfælde i dit nævnte eksempel. Beløbets størrelse afhænger alene af forbrug og pris pr. enhed. Hvis kunden har haft en væsentlig besparelse i sit forbrug samtidig med at priserne i 4. kvartal var meget høje - ja så resulterer det i ret store beløb.'

De skriver slutteligt, at kunden for fremtiden kan ændre til månedsafregning gennem deres hjemmeside, hvis han ønsker det.