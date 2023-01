En række nye ansigter, der har tjent en formue på energi, har fundet vej til listen over Danmarks 100 rigeste

Kun i Ekstra Bladet

Mens almene danskere har bandet energikrisen væk, har en række danske forretningsfolk i den grad haft vind i de økonomiske sejl, når det kommer til at tjene styrtende på energi.

Faktisk er der syv danskere, der har tjent så godt på at investere i energi, at de alle figurerer på listen over Danmarks 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev udgiver hvert år.