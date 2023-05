Energigigant advarer: Pas på!

Svindlere forsøger at lokke kreditkortoplysninger fra danskere ved at udgive sig for at være Norlys

Tillykke, du har vundet! Eller har du?

Efter at Norlys i sidste uge lancerede en konkurrence på Facebook, har svindlere set deres snit til at udnytte konkurrencen ved at forsøge at lokke personlige oplysninger fra deltagerne.

Det oplyser Norlys i en pressemeddelelse.

Energikoncernen advarer om, at svindlerne har kontaktet flere af deres følgere, som har deltaget i den rigtige konkurrence, og bedt dem klikke ind på et link, der fører til en falsk hjemmeside.

Den falske hjemmeside. Foto: Norlys

Vil aldrig gøre det

Når deltagerne følger linket, bliver de bedt om at oplyse personlige data, før de kan modtage præmien.

- Vi vil aldrig bede folk om at dele deres kontooplysninger med os for at deltage i en konkurrence. Har man modtaget sådan en henvendelse på Facebook, skal man rapportere det til Facebook og slette beskeden, udtaler Ken Bonefeld, der er it-sikkerhedschef i Norlys, i pressemeddelelsen.

Koncernen oplyser samtidig, at det ikke er første gang, at deres navn og logo bliver misbrugt.

- Det er dog første gang, at vi ser en falsk hjemmeside. Jeg vil gerne opfordre vores kunder til generelt at være kritiske, inden de klikker på links eller videregiver deres oplysninger, uanset om det er på Facebook eller i mails og sms’er, lyder det fra Ken Bonefeld.