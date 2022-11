Energikrise: Feriecenter lukker badeland

Der bliver ingen ture ned ad Vigsø Feriecenters 56 meter lange vandrutsjebane de næste tre måneder.

Badelandet i feriecenteret lukker nemlig fra 10. november til 10. februar.

Årsagen er energikrisen, oplyser feriecenteret på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kirsten Nørgaard, der er direktør i Vigsø Feriecenter, men hun ønsker ikke at uddybe beslutningen over for Ekstra Bladet.

Signalværdi

Til Nordjyske fortæller direktøren imidlertid, at lukningen ikke kommer til at give feriecenteret en kæmpe besparelse, men at beslutningen i stedet skyldes, at badelandet opvarmes af træpille-fyr og jordvarme.

- Signalværdien i, at vi har har et badeland, der bliver nødt til at være varmet op hele ugen, hvis det skal være åbnet op til få udlejninger i weekenden, synes vi, er forkert, når vi skal prøve at gøre noget for at hjælpe hinanden i den her energikrise, lyder det fra direktøren.

Når badelandet holder åbent, er luften 30 grader og vandet mellem 29 og 30 grader.

--------- SPLIT ELEMENT ---------