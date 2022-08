Energiprisen eksploderer: - Svært ikke at blive bekymret

Den kommende vinter bliver efter alt at dømme både koldere og mørkere i de danske hjem.

Mandag 22. august blev en ærgerlig rekord slået, hvor el- og gaspriserne steg til sit hidtil højeste niveau.

Det skriver Berlingske.

Med mandagens udvikling kan den gennemsnitlige familie se ind i en tredobling af elregningen i forhold til sidste år, mens de, der varmer deres hjem med naturgas, får en fordobling af prisen.

Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank har regnet på, hvad prisudviklingen kommer til at betyde for danskerne i konkrete tal.

Hun regnede sig frem til, at hvis mandagens elpriser fortsætter, vil årsregningen til strøm løbe op i 30.000 kroner for en gennemsnitlig husstand, mens de nuværende gaspriser betyder, at den gennemsnitlige husholdning med gasfyr kan frygte en varmeregning på 40.000 kroner i den kommende vinter.

- Det er nogle voldsomme tal, og det er svært ikke at blive bekymret, når man skal betale tre gange så meget i elregning. Og dertil kommer gassen, hvor en gennemsnitlig familie med gasfyr skal lægge 30.000 kroner mere i varmeregning end for to vintre siden, hvis denne pris fortsætter, siger hun til Berlingske.

Udregningerne forudsætter dog, at der ikke bliver ændret adfærd i de danske hjem, og det forventer Louise Aggerstrøm Hansen, at de gør.

Hun påpeger, at danskerne kan skære en mærkbar del af regningen ved bare at skrue én grad ned for varmen.

Louise Aggerstrøm Hansen råder også danskerne til at skrue ned for hvidevare-forbruget, da en opvask nu koster seks kroner, hvor den før kostede to kroner, mens vaskemaskinen nu koster mere end fire kroner at bruge.

Frygter gas-stop

Prisstigningerne kommer efter, at Rusland før weekenden varslede et tredages stop for leverancen af naturgas via Nord Stream 1, hvilket gøder den europæiske frygt for et fuldstændigt eksport-stop af russisk gas.

Gazprom, der leverer gassen, udtalte, at den tredages nedlukning af Nord Stream 1 skyldes, at den kræver vedligehold.

Det er en manøvre Rusland før har brugt som modsvar på vestens sanktioner mod landet. Sidst Gazprom lukkede for gas-leverancen var i juli, hvor gasledningen var lukket i 10 dage, fordi den krævede vedligehold.