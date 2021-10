Energipriser på himmelflugt: - I bærer selv ansvaret!

Man skal forberede sig på en dyr vinter.

Benzinpriserne er på himmelflugt, og samtidig er prisen på naturgas intet mindre end seksdoblet på blot et år. Prisen på el forventes ligeledes at stige med 30 procent i de kommende måneder.

Spørger man hos Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec), peger pilen på den grønne omstilling.

Hysteri og forvirring

Opecs generalsekretær, Mohammad Barkindo, mener nemlig, at regeringer i især Europa har fjernet fokus for hurtigt fra fossile brændstoffer til grønne energikilder.

- I bærer selv ansvaret for det globale energipris-chok. Igen og igen har vi sagt, at det i mange år endnu vil være nødvendigt med store investeringer i olie- og gassektoren, men der bliver bevidst ikke lyttet, fordi radikale kræfter har sat sig på klimadebatten med budskaber, der er afkoblet fra den virkelighed, siger han på konferencen Energy Intelligence Forum.

Barkindo blev på weekendens konference også bakket op af Ruslands præsident, Vladimir Putin, der kaldte situationen i Europa for 'hysterisk og forvirrende'.

Vindenergi-sektoren er for tiden ramt af manglende vind til at producere strøm. Foto: Jens Dresling

Første energichok

Hos Det Internationale Energiagentur afviser man, at de hastigt stigende energipriser skyldes den grønne omstilling.

Men der er utvivlsomt en sammenhæng, lyder det fra Jyske Bank i en kommentar onsdag ifølge Finans.

'Mens mange faktorer spiller ind, så er det også et faktum, at en grøn omstilling til vejrafhængige energikilder (vind, sol & vand, red.) gør os følsomme over for periodisk manglende vind og lave vandreservoirer, som vi præcist nu er ramt af. Alle bør forberede sig på en dyr energivinter.

Sådan lyder advarslen fra Jyske Bank.

Banken mener, at vi i øjeblikket oplever det første 'energi-chok' mod en grøn omstilling.

Selvom industrilandene i Europa forventes at blive mindre afhængige af olie frem mod 2045, forventes verdens udviklingslande at øge deres forbrug af fossile brændstoffer markant i samme periode, lyder vurderingen fra Opecs økonomer.

Mere grøn omstilling

De stigende energipriser vækker bekymring i flere europæiske lande, som har borgere, der har svært ved at betale de højere regninger. Og det går ikke ubemærket hen i EU-regi.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mener modsat Opecs generalsekretær, at prisstigningerne er et argument for at investere mere i den grønne omstilling.

- Jeg tror, vi er nødt til at være meget tydelige om, at gaspriserne er skyhøje. Men for vedvarende energi er priser faldet over de seneste år og er stabile. Så for os er det meget tydeligt, at det på lang sigt er vigtigt at investere i vedvarende energi, som giver os mere uafhængighed, siger hun.

El- og varmepriserne i Europa er steget betydeligt over de seneste 12 måneder. I Danmark har energiselskabet Seas-NVE advaret forbrugere om et vinterhalvår med 'ekstraordinært høje priser' på det danske elmarked.

Læs her, hvordan du sparer penge på naturgas, eller hvordan du får det billigste el.