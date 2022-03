Energistyrelsens hjemmeside ramt af nedbrud

Klokken 10.00 går det løs.

Endnu en gang sidder tusindvis af danskere klar til at søge om tilskud til energiforbedringer på deres hus. Men det voldsomme trafik på Energistyrelsens hjemmeside, har kortvarigt fået siden til at gå ned.

Det var tidligere ikke muligt at komme ind på hverken Energistyrelsens primære hjemmeside eller sparenergi.dk, som er styrelsens side om energipriser, energiforbedringer og bygningspuljen.

Det er ikke første gang, at danskerne kan søge om tilskud til bygningsprojekter, og ved flere af de forrige gange er det endt i totalt kø-kaos. Tusindvis af danskere ventede eksempelvis 7. april sidste år i timevis forgæves, mens de 250 millioner kroner, der var stillet til rådighed, blev fordelt på blot 13 timer.

Hvis du har planer om at søge tilskud i dag, så er det dog muligt at tilgå venteværelset, hvorfra du klokken 10 vil blive tildelt et vilkårligt nummer i køen. Din plads i køen afhænger ikke af, hvornår du loggede på venteværelset, og du kan tilgå venteværelset ved at logge ind på siden portal.ens.dk, der indtil videre ser ud til at være funktionsdygtigt.

Den seneste gang, man har kunnet søge tilskud gennem Energistyrelsen, var 28. september. Her søgte 17.000 danskere om tilskud fra bygningspuljen, der lød på 340 millioner kroner.