Energityve på rov: Et ton solceller stjålet

Inden for den seneste måned har flere solcelleparker fået stjålet solceller. Senest er det sket i Hemmet, hvor tyven tog et ton solceller med sig. Nu øger flere solcelleparker sikkerheden

En solcellepark, som er ved at blive opført i Hemmet, fik sig en grum forskrækkelse i weekenden.

Her var der nemlig blevet stjålet en palle med 30 solcellepaneler, hvilket svarer til over et ton solceller.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Det samme skete for en måneds tid siden ved en solcellepark i Viborg. Her tog energityvene knap 70 solcellepaneler.

Solcellerne er ejet af firmaet European Energy, som er i gang med at opføre et stort område kaldet Holmen 2, som skal bestå af et solcelleanlæg med op imod 100.000 solceller, hvilket betyder, at de fortsat har mange umonterede paneler liggende.

Frederiksberg Kommune kalder det for tyveri, hvis de ansatte lader deres telefoner, computere og el-cykler, mens de er på arbejde. Men hvad med politikerne? Stjæler de også strøm fra arbejdspladsen? Hvem er mest smålig? Kommunen eller energityven? En helt anden slags energityve har været på spil i Frederiksberg Kommune ...

Ingen spor af tyven

Tyveriet ved Holmen 2 i Hemmet er sket, uden at tyvene har efterladt sig nogen spor.

Annonce:

Man håber dog på, at nogen har været vidne til noget mistænkeligt i det tidsrum, hvor tyveriet fandt sted. Det udtaler Jesper Petersen, construction manager hos European Energy på Holmen 2, til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Måske nogen har undret sig over at se en trailer læsset med solceller eller har bemærket en lastbil køre herfra. De er forsvundet i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til mandag morgen.

Ved tyveriet i Viborg fandt politiet solcellerne, efter at et tip ledte dem i retningen af en lastbil, som kørte med en trailer uden lys.

Her blev seks mænd anholdt.

Læs også: Tårnhøj aconto-regning? Det kan du gøre

GPS-tracker og faste vagter

Hos European Energy er man træt af at få stjålet sine solcellepaneler. Det fortæller Ian Wallentin, som er projektansvarlig på Holmen 2, til Ekstra Bladet.

- Jamen det er jo ærgerligt. Der er mange forhindringer for den grønne omstilling, må man sige, siger han.

Derfor arbejder European Energy også allerede nu på at øge sikkerheden omkring solcellerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holmen 2 er stadig under konstruktion, og det er derfor, at tyvene kunne få fat i umonterede solceller. Foto: European Energy

Annonce:

- Vi kigger på at få øget overvågningen af de steder, hvor der står umonterede solceller. Derudover vil vi gerne have nogle faste vagter på.

Man har også allerede tænkt på en løsning, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

- Vi kigger også på at få monteret nogle gps-trackere på nogle af vores solcelleanlæg, så man kan følge dem, hvis de skulle blive stjålet, siger Ian Wallentin.

Frygter det ikke

Hos Better Energy, som også står bag en del solcelleparker, bliver man dog ikke skræmt over tyverierne, det fortæller Christian Bergmann Mølgaard, presseansvarlig for Better Energy.

- Nej, det er ikke noget, vi frygter som sådan eller har oplevet. De her tyverier vil som regel ske ved umonterede solceller, som ikke er tilsluttet elnettet. De fleste af vores solcellepaneler er tilsluttet elnettet, og vi ville vide med det samme, hvis nogen prøvede at stjæle dem, siger han.

Det betyder dog ikke, at Better Energy ikke går op i sikkerheden, understreger han.

Annonce:

- Vi går meget op i den generelle sikkerhed. Vi har overvågning, og så har vi også et system, hvor alle, der kommer ind i parken, skal meddele, hvor mange de er, hvem de er, og hvor lang tid de er der.

- Vores fokus på sikkerhed øges også, i takt med at vores parker bliver større. Derudover har vi ekstra stort fokus på det efter sabotagen af gasledningen ved Bornholm.

Læs også: Få din egen vindmølle