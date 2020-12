Enestående romersk 'fastfood-bod' er udgravet i Pompeji

For første gang har en række forskere lørdag fuldt udgravet et thermopolium, som bedst kan betegnes som en fastfood-bod fra romertiden i Pompeji, Italien.

Boden, som var udsmykket med polykromiske mønstre og frossen aske fra vulkanen Vesuv, blev allerede sidste år delvist udgravet, men arkæologer fortsatte deres arbejde for at vise boden i al sin herlighed.

Havnebyen Pompeji blev begravet under aske og pimpsten i år 79, da Vesuv begravede byen, og flere tusinde indbyggere mistede livet. Pompeji er i eftertiden blevet et mekka for alverdens arkæologer, hvor der i dag stadig bliver forsket og udgravet.

Romersk gastronomi

Tidligere var et freskomaleri, der forstiller en nymfe, der ridder på en 'søhest', og gladiatorer i kamp blevet udgravet.

Et freskomaleri af 'fastfood-boden', der nu er blevet fuldt udgravet af en række forskere. Foto: Luigi Spina / Ritzau Scanpix

I den sidste fase af arkæologernes arbejde afdækkede de skildringer af dyr, der menes at have været på menuen, herunder gråænder og haner, som blev serveret sammen med vin eller varme drikke.

Forskerne var også i stand til at indsamle nye oplysninger om de gastronomiske vaner, der prægede byen. De fandt blandt andet fragmenter fra and såvel som rester af svin, geder, fisk og snegle i keramikgryder.

Mange af ingredienserne var kogt sammen, snarere en tilberedt separat, som det, der bedst kan betegnes som en paella fra romertiden.

Forsiden bryder billeder af dyr, der efter sigende skulle være på menuen i fastfood-boden. Foto: Luigi Spina / Ritzau Scanpix

I bunden af en krukke blev der fundet knuste fava-bønner, som blev brugt til at modificere smagen på den vin, som boden solgte.

- Ud over at give informationer om hverdagen i Pompeji er mulighederne for at analysere dette thermopolium (fastfood-bod, red.) ekstraordinære, fordi vi for første gang har udgravet en arkæologisk plads i sin helhed, sagde Massimo Osanna, der er generaldirektør ved den arkæologiske park i Pompeji, ifølge The Guardian.

'Lukket i en fart'

Der blev også fundet amforaer, et vandtårn og et springvand. Udover det blev det fundet rester fra mennesker, herunder en 50-årig mand, der blev fundet i nærheden af en børneseng.

I baggrunden kan man spore menneskelige rester, som forskerne har haft held til at udgrave. Foto: Luigi Spina / Ritzau Scanpix

- Boden ser ud til at være lukket i en fart og forladt af ejerne. Det er muligt, at nogen, måske den ældre mand, blev og omkom i den første fase af udbruddet, siger Massimo Osanna.

- Resterne af en anden person kan enten være en optimistisk tyv eller en person, der flygtede fra udbruddet. Ikke desto mindre er personen blevet overrasket over de brændende dampe, da han havde sin hånd på låget af gryden, som han var i gang med at åbne, fortæller Massimo Osanna.

Thermopolium kommer fra det græske ord Themos - der betyder varm, og 'poleo', der betyder at sælge. Boderne var meget populære i den romerske verden. Alene Pompeji havde omkring 80.

Pompeji er Italiens næstmest besøgte turistattraktion efter colosseummet i Rom. Sidste år besøgte cirka en million turister Pompeji.

Thermopolium af Regio V - som boden bliver kaldt. For første gang er et thermopolium i Pompeji blevet helt udgravet. Foto: Luigi Spina / Ritzau Scanpix

