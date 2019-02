Eneste region uden Michelin-stjerner

Ekstra Bladet har været på gaden i Aalborg og Brovst, for at tale med stjernesultne nordjyder om deres forhold til Michelin-restauranter. Vi har spurgt dem, om de kunne finde på at spise på et stjernedrysset spisested, hvis der vel at mærke falder stjerner i regionen i aften.

Jackie Holmager og Line Vermehren

- Vi kunne helt sikkert finde på at gå på Michelin-restaurant, hvis der kommer en til byen, lyder det fra 23-årige Jackie Holmager fra Frederikshavn, der har været inde efter morgenbrød i Aalborg midtby sammen med kæresten.

- Det vil jo være en gastronomisk oplevelse. Vi går meget ud og spiser og er ikke så bange for prisen. Det vil selvfølgelig ikke blive en hverdagsting, men vi kunne godt gøre det en lørdag, supplerer Line Vermehren, 25, Mors.

Kirsten Amtoft

- Det er meget sandsynligt at jeg vil kigge forbi sådan en restaurant. Jeg bor i Bayern og har boet i udlandet i mange år, og der er der jo en helt anden kultur for at gå ud og spise. I Tyskland bliver man desværre bare tyk af al den mad med schnitzler og pølser, hvis man går for meget ud, siger Kirsten Amtoft på 61 år, som snart flytter hjem til Egense.

Sebastian Hjelm og Lars Schunck (th.)

- Vi vil helt klart prøve det, hvis der kommer en heroppe. De siger, det er så godt, så det skal man da prøve. Man skal jo smage det, inden man kan sige, man ikke kan lide det, siger tømreren Lars Schunck, 25, Hjallerup, der har været ved bageren sammen med sin kollega.

- Men det vil nok ikke blive mange gange, der er vi jo nok fra den rigtige side af fjorden. Nordjyder med stort N. Der er mange andre ting, man kan bruge pengene på, siger Sebastian Hjelm, 21, Ulsted.

Carl Stefan Bauditz og Bente Nøhr

- Det kommer lige an på hvor, den stjerne falder jo. Jeg kører ikke helt til Skagen efter det. Vi spiser ikke ude så tit, jeg vil hellere spise ordentligt en gang end halvsløjt tre gange, siger Carl Stefan Bauditz på 72 år fra Brovst, der tilfældigt er stødt på sin gode ven på byens butiksstrøg.

- Jeg har selv en søn, der er udlært indenfor kokkefaget, så det kunne jeg godt finde på, siger Bente Nøhr, 64, Brovst.

Birgith Larsen

- Nej, der er jo ikke sådan et sted her i byen. Men hvis der kommer en i Aalborg, kunne det måske tænkes. Så langt er der jo heller ikke med bussen. Jeg går da indimellem ud og spiser og får en fadøl, siger Birgith Larsen, 55, Brovst.