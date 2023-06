Engell: Hun burde været gået af for længst

Grete Christensen er færdig som formand for Dansk Sygeplejeråd, og det var på tide.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentar Hans Engell.

- Det er den rigtige beslutning, men også en hun burde have truffet for længst, siger han til Ekstra Bladet.

Han mener, at der har været rigeligt med hentydninger fra den tidligere formands bagland om, at hun burde være trådt af.

- Hvis man som ledende fagforeningsformand forhandler et overenskomstresultat og to gange bliver nedstemt af sine egne, har man fået et wakeup-call af dimensioner, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

Derfor havde det været oplagt, hvis Grete Christensen havde trukket sig langt tidligere, mener Hans Engell.

- Hun kaster håndklædet i ring på et tidspunkt, hvor vi står overfor de vigtigste forhandlinger for sygeplejerskerne i mange år, og hun gør det lige i sidste øjeblik.

Havde intet at forhandle med

Sygeplejerskerne har i årevis klaget over for lave lønninger og hårde arbejdsvilkår. En frustration, der kulminerede efter corona-krisen. Det fik flere sygeplejersker til at gå gåden i protest med krav om forbedringer.

Og spørger man Hans Engell, lader det ikke umiddelbart til, at næste års forhandlinger ligefrem bliver nogen dans på roser for sygeplejerskerne.

- Forude venter nogle af de mest komplicerede forhandlinger for sygeplejerskerne, der har sat næsen op efter lønstigninger. Mette Frederiksen har afsat en pulje penge, men den er ikke kun til sygeplejerskerne, og vi har lige fået Lønstrukturkomitéens rapport, der viser, at de (sygeplejerskerne, red.) alligevel ikke har været underbetalt de sidste 40 år.

Ifølge Engell ville det være næsten umuligt for Grete Christensen at forhandle til de kommende overenskomstforhandlinger. Selv hvis hun formåede at opnå et resultat ved forhandlingsbordet, ville det med alt sandsynlighed ikke være godt nok for hendes egne medlemmer.

- Jeg tror simpelthen ikke på, at Grete Christensen kan levere de resultater, der forventes. Jeg har ikke nogen erindringer om en forbundsformand, der har tabt to afstemninger på den måde blandt sine egne medlemmer.