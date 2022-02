Engell: Iskolde Putin har taget første stik

Vladimir Putin er en iskold taktiker. Beregnende og snu. En bølle og morder. Men også udspekuleret strateg.

Tag situationen omkring Ukraine. I hurtigt tempo har han opbygget en styrke på knap 200.000 mand, herunder nogle af Ruslands mest veludrustede og øvede enheder, som nu ligger i en ring omkring Ukraine.

Klar til at gå til angreb nordfra på hovedstaden, Kijev, der ligger kun 100 km fra den belarussiske grænse. Kæmpestyrker bag de to regioner i Donbas, som enten kan rykke ind over hele Sortehavslinjen ned til Moldova og Rumænien eller trænge ind gennem centrum i Ukraine med henblik på at støde frem til den polske grænse.

Præsident Putins underskrivelse i går af dekreterne, der gør de to regioner Donetsk og Lugansk selvstændige, mens de i realiteten indlemmes som en del af Rusland i lighed med Krim, viste endnu en gang, med hvilken kynisme og strategisk sans den russiske enehersker styrer.

Putin er jo langt mere enevældig end de tidligere sovjetiske generalsekretærer. Både Khrusjtjov, Bresjnev og Gorbatjov havde et kommunistisk politbureau at tage hensyn til. De kunne ikke styre enevældigt. Selv Stalin var i perioder bange for at blive pløkket ned af kammeraterne.

Vladimir Putin. Foto: Ritzau Scanpix

Og det er præcis situationen nu.

Mens Putin tilsyneladende har en klar strategi og presser Vesten, synes de vestlige forhandlingspositioner mere uskarpe. Nok understreger både Jeppe Kofod og andre udenrigsministre, at Nato og EU holder sammen. Men dog ikke i et omfang, hvor landene taler med én stemme. Nato og rådet overrender ikke hinanden, og alliancens generalsekretær er optaget af et kommende job som norsk nationalbankdirektør. Midt i alliancens værste krise.

Mens Putin for nogle måneder siden blev betragtet som en paria, ingen ville snakke med, kommer de vestlige ledere rejsende i et væk for at komme i audiens hos den russiske enehersker. Biden, der ellers hader at flyve uden for USA, stiller op. Boris Johnson. Emmanuel Macron driver sit eget penduldiplomati, og man har ikke indtryk af, der synkroniseres meget med de andre.

God grund til, at Ukraine er nervøs. Historien kan fremvise eksempler, hvor landes skæbne blev afgjort af andre, mens de ikke selv var til stede.

Rusland har nogle af verdens stærkeste kampvogne, missilsystemer, kampfly plus atomvåben til enhver lejlighed.

Russerne har i dag en stående styrke på omkring 300.000 fuldt professionelle, ekstremt veluddannede og veludrustede soldater. De har kapacitet til at flytte dem over lange afstande meget hurtigt, og mange har krigserfaring fra Georgien og Syrien.

Nato har stort set ikke en eneste soldat. Samtlige vestlige styrker er under de enkelte landes kommando, indtil de måtte blive afgivet til Nato.

For at stille de allerhurtigste reaktionsstyrker kræves omkring en uges forberedelse. På mange områder er Nato-landenes forsvar svagt. Danmark mangler missiler til krigsskibe, luftforsvar til flyvestationer plus mængde af ammunition og vores stående enheder er små og symbolske.

Det tyske forsvar kører svagt. Deres materiel på mange områder slidt og dårligt.

Frankrig har et stærkt forsvar, som de nok selv skal bestemme over. Så ud over USA er Storbritannien det land i Vesteuropa, som på den militære front kan levere mest.

Derfor er det ikke underligt, at Vestens trusler mod Putin mest handler om massive sanktioner, man vil sætte i værk, hvis han angriber Ukraine. Det vil ramme Rusland hårdt. Ikke mindst almindelige familier. Men indtil nu har sanktionspolitikken ikke tvunget Rusland i knæ.

Og med et Tyskland, der under Angela Merkel har gjort sig helt afhængig af russiske energiforsyninger, bl.a. med Nord Stream 2-ledningen, er det svært at se, hvordan Vesten vil presse russerne, uden vi selv rammes på vores økonomi, forsyningssikkerhed, beskæftigelse, lige så hårdt som russerne.

Første stik i konflikten har Putin halet hjem.

Det store, afgørende spørgsmål er nu, om han alligevel har oplevet Nato-landenes reaktion som så håndfast og troværdig, at han ikke går længere. Eller indlemmelsen af Donbas bare er begyndelsen på det planlagte stormangreb, Putins generaler med garanti allerede har på deres kortbord som en mulighed.