Engell: Man har aldrig set det før

Det ligner den største spionskandale i Danmark siden Anden Verdenskrig.

Den øverste chef for efterretningstjenesterne og tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, 57-årige Lars Johan Findsen, har nu i over en måned været varetægtsfængslet anklaget for at afsløre centrale statshemmeligheder. Det er anklagepunkter, som rummer mulighed for op til 12 års ubetinget fængsel.

Der er sandsynligvis tale om lækager til danske medier og ikke spionage for fremmede magter.

Sagen er en bombe for hele den vestlige verdens efterretningssamarbejde, Den vil fremkalde chok og give genlyd hos alle spionchefer i et miljø, hvor personlige bekendtskaber og nære personlige relationer spiller en afgørende rolle. Findsen er et kendt ansigt hos de ledende folk i f.eks. de amerikanske efterretningstjenester.

De vil følge denne sag med uro og skepsis.

Samarbejdet mellem NATOs og andre venligtsindede landes efterretningstjenester er i disse år mere tæt, omfattende og konkret end i nogen tidligere periode.

Født af terrorkrig og nye cybertrusler plus et generelt sikkerhedsbillede, hvor Rusland og Kina opruster og nu driver aktiv, global efterretningsindsats, har fået landene til at intensivere sin efterretningsindsats og til at udbygge samarbejdet.

Lars Findsen har i 20 år været den dansker, som har siddet inde med flest hemmeligheder. Han har været fast deltager i møderne i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor han har orienteret og drøftet efterretningssager med stats-,udenrigs , forsvars- og justitsministrene i skiftende regeringer.

Der er stort set ingen danskere, der i så lang en periode har haft flere hemmeligheder gennem sine hænder end Findsen.

Lars Findsen har i en måned siddet varetægtsfængslet på baggrund af oplysninger, der formentlig er fremkommet via aflytning. Han er sigtet for at røbe ’statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger’ med fremmede stater.

Sagen har været omgæret af total tavshed med navneforbud og dobbeltlukkede døre. Så vidt vides, er det Findsen selv, der nu har bedt om, at navneforbuddet ophæves.

Begrundelsen kan muligvis være, at det giver mulighed for, at han som varetægtsfængslet så alligevel kan have noget kontakt med sin familie. Det kan også skyldes, at ophævelse af navneforbuddet nu giver ham mulighed for at komme på banen med sin egen version. Selve det kommende retlige forløb bliver gennemført bag dobbeltlukkede døre og nedrullede gardiner.

Før krigen var der forskellige alvorlige spionage-sager, men efter 1945 har antallet været ret begrænset. Bedst huskes den såkaldte Kejsergade-sag, hvor efterretningstjenesten havde oprettet en lyttecentral i kælderen ved Københavns Universitet. Herfra kunne man bl.a. aflytte udenlandske meldinger,der passerede Købmagergades Postkontor.

En skandale var det også, da det blev afsløret, at daværende statsminister H.C. Hansen i en noteudveksling med den amerikanske ambassadør i Danmark i realiteten havde givet grønt lys for, at USA kunne opbevare atomvåben i Grønland.

Hele Findsen-sagen er kompliceret og har mange udløbere. Det hele startede med, at Tilsynet for Efterretningstjenesterne fik henvendelser fra whistleblowere, der tilsyneladende viste, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde overtrådt loven og vildledt kontrolorganet. Det var dybt alvorlige anklager, som også omfattede samarbejde med udenlandske tjenester.

21. august 2020 blev FE-chef Lars Findsen fritaget fra tjeneste. Den tidligere FE- chef og departementschef Thomas Ahrenkiel stod til at tiltræde som ambassadør i Tyskland, men hjemsendtes 24. august. I alt blev fem topfolk fritaget fra tjeneste.

Regeringen nedsatte en kommission med tre landsdommere for at komme til bunds i sagen og placere eventuelt ansvar og efter et års granskning kom FE-kommissionen i december 2021 med en klokkeklar konklusion:

De hjemsendte medarbejdere blev pure frikendt, og kommissionen fandt ingen grund til kritik af dem eller af FE.

Kommissionens frikendelse blev offentliggjort mandag 13. december – samme dag som rigsretsdommen mod Inger Støjberg. I forbindelse med offentliggørelsen udsendte Forsvarsministeriet en pressemeddelelse om, at ministeriet nu ville fortsætte dialogen med de medarbejdere, som havde været hjemsendt, mens kommissionsundersøgelsen stod på.

’På baggrund af konklusionerne vil kritikken i Tilsynets særlige undersøgelse ikke længere være til hinder for, at de kan gøre tjeneste ved FE’, skrev Forsvarsministeriet.

Udover at have været Ekstra Bladets chefredaktør har Hans Engell tjent som både forsvars- og justitsminister. Foto: Ole Steen

På dette tidspunkt havde Lars Findsen været varetægtsfængslet i fem dage. Og nu ruller sagen mod ham og de andre tidligere anholdte fra FE, som ikke var varetægtsfængslede.

Hverken Justits- eller Forsvarsministeriet har været specielt meddelsomme, men der tegner sig et billede af, at Findsen på den ene side har klaret frisag i forhold til den store dommerundersøgelse, men at han er blevet fanget af en anden sag, der handler om brud på tavshedspligten.

Jeg vil vædde på, at samtlige NATO-landes ambassader plus russere og kinesere i Danmark har fået besked fra deres hovedstæder om, at alle detaljer, der kan indhentes, skal sendes videre.

Hvornår har man set en spionchef, der som eneste dansker nogensinde har haft ansvaret for begge efterretningstjenester plus forsvarets administration, skullet tilbringe julen og nytåret som varetægtsfængslet?

Svaret er: Aldrig.