Engell og Madsen: Så mange stjerner får Qvortrup

Mens Henrik Qvortrup deler vandene på de sociale medier, er det med taktfaste klap, at to forgængere sender ham ind på hjørnekontoret som ny chefredaktør på Ekstra Bladet.

Såvel Poul Madsen som Hans Engell, der begge tidligere har haft stillingen, giver fem stjerner til udvælgelsen:

- Når han ikke får seks stjerner, er det, fordi han gerne vil slippe for alt bureaukrati, administration og møder, som også er en del af jobbet. Og det er også det, der bliver hans store udfordring, siger Hans Engell, der roser valget.

Henrik Qvortrup er ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Emil Agerskov

- Det er et super-stærkt og frækt valg. Qvortrup repræsenterer om noget journalistik med et stort J. Han har rigtig meget af Ekstra Bladets dna i sig. Han er fræk og uforfærdet. Han er en blød mand og en hård banan. Han har blik for den gode historie, mener Engell.

Også Poul Madsen roser valget:

- Jeg har været bekymret for, om Ekstra Bladet skulle drejes i en retning, som var væk fra det at turde, hvor andre tier. Der kan jeg med sikkerhed konstatere, at med Qvortrup for enden af bordet bliver det et Ekstra Bladet, der i den grad tør. Det synes jeg er godt, siger han.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at han er straffet for sin tid på Se og Hør. Ekstra Bladet har ryddet op i massageannoncer og nationen!. Nu kommer der en chefredaktør med et angribeligt cv (idømt fængsel i Se & Hør-sagen, red.). Hvordan ser du på det?

- Vi er alle sønner for Vorherre, og vi begår alle fejl i vores liv. Det bedste er, når man indrømmer sine fejl, og så kan komme videre derfra. Jeg er sikker på, at dem, som har udvalgt Henrik, i den grad har talt med ham omkring det, der er foregået i fortiden. Derfor er de vel sikre på, at det er fint nok. Jeg har det bare sådan, at man må se på det, man gør i nutiden, i stedet for hele tiden at fokusere på, hvad der er gjort forkert i fortiden, siger Poul Madsen.

- Ekstra Bladet har været inde i en digital transformation. Hvordan ser du på Henrik Qvortrups evner?

- Jeg er helt tryg, for jeg kender medarbejderne på Ekstra Bladet. Man skal bare huske, at kransekagefiguren er den lille oppe i toppen. Og Danmarks dygtigste digitale kapaciteter sidder ned gennem rækkerne. Så den udvikling er jeg overhovedet ikke bange for, siger han.

- Når man er topchef, er den vigtigste ting, man kan gøre, at stole på sine medarbejdere nedenunder og uddelegere ansvar. Så skal det nok gå alt sammen.

Hans Engell peger samtidig på, at Henrik Qvortrup har lavet alt fra tv over avis til at opstarte to podcast:

- Udnævnelsen af ham er et signal om, at man vil satse på udviklingen af Ekstra Bladets journalistik. Q er ikke typen, som gider bruge tid på det administrative. Han er operativ, og han er handlekraftig.