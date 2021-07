Engelske coronaindlæggelser på sit højeste siden februar

Antallet af hospitalsindlæggelser med personer med covid-19 i England er steget til det højeste niveau i næsten fem måneder.

Det viser tal fra det engelske sundhedsvæsen, NHS.

I alt blev 752 covid-19-patienter indlagt på et hospital i landet den 19. juli. Det er en stigning på 21 procent sammenlignet med ugen før og det højeste antal siden 25. februar.

Det viser en beregning fra det britiske nyhedsbureau PA.

De 752 indlæggelser inkluderer 197 i det nordøstlige England og Yorkshire. Det er 40 procent flere end samme dag ugen inden og det højeste antal for denne del af landet siden 18. februar.

19. juli blev der registreret 141 nye indlæggelser i det nordvestlige England. Det er en stigning på 44 procent sammenlignet med ugen før og det højeste antal siden 23. februar.

Selv om antallet af daglige indlæggelser er steget markant i England på det seneste, så ligger det fortsat et godt stykke under toppen af den anden bølge.

Således nåede England toppen 12. januar, hvor 4134 mennesker med covid-19 blev indlagt.

Alligevel afspejler de nye tal, hvordan den tredje bølge af coronasmitte i landet driver antallet af hospitalsindlæggelser langsomt, men støt opad.

På et pressemøde i Downing Street mandag sagde den britiske regerings øverste videnskabelige rådgiver, Patrick Vallance, at indlæggelsestendensen under den tredje bølge sandsynligvis vil være 'et noget andet billede', end den tendens man så under den anden bølge.

Således ventes antallet af hospitalsindlæggelser at stige, men ikke i samme omfang som tidligere.

- Vi forventer, at over 1000 mennesker vil blive indlagt med covid-19 om dagen som følge af stigningen i antal smittetilfælde. Men niveauet bør være lavere end tidligere på grund af beskyttelsen fra vaccinationerne, sagde han.

Det samlede antal indlæggelser med covid-19-patienter i England lå på 4063 den 21. juli. Det er en stigning på 31 procent sammenlignet med samme dag ugen før og det højeste antal siden 23. marts.

Under toppen af den anden smittebølge var 34.335 covid-19-patienter indlagt på et hospital i England. Det var den 18. januar.

Trods høje smittetal og advarsler fra forskere genåbnede den britiske regering det engelske samfund mandag 19. juli.